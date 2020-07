Mit den Besten im Landkreis Forchheim

Die Mittelschule Neunkirchen verabschiedete ihre Schulabgänger und entließ diese in einen neuen Lebensabschnitt. Alle Schülerinnen und Schüler verlassen die Schule mit einem Abschluss: alle Schüler der neunten Klasse mit dem erfolgreichen Mittelschulabschluss, zehn davon zusätzlich mit dem Qualifizierenden Mittelschulabschluss, und alle 16 Schüler der zehnten Klasse mit dem Mittleren Schulabschluss.

Schulleitung, Klassenleiter, der Neunkirchener Bürgermeister Martin Walz (CSU) als Schulverbandsvorsitzender und der Hetzleser Bürgermeister Michael Bayer (BB) als stellvertretender Schulverbandsvorsitzender begrüßten in zwei zeitlich versetzten Veranstaltungen die Schüler und ihre geladenen Angehörigen in der geschmückten Mehrzweckhalle. Aufgrund der einzuhaltenden Hygienemaßnahmen war der Rahmen zwar kleiner als üblich, doch nicht weniger feierlich.

Die Rektorin Carmen Dornheim betonte in ihrer Rede, dass die Schüler gerade in diesem Schuljahr viele Herausforderungen erfolgreich gemeistert hätten, was sie auf ihr weiteres Leben, das noch viele interessante Herausforderungen für sie bereithalte, gut übertragen könnten.

Pfarrer Axel Bertholdt und Pfarrer Joachim Cibura wünschten den erfolgreichen Absolventen für ihre Zukunft alles Gute und erteilten Gottes Segen. Die Bürgermeister Walz und Bayer lobten die Leistung der Schüler in dieser besonderen Zeit. Im Anschluss nahmen die Bürgermeister die Ehrung der besten Absolventen vor.

Jonathan Greis als bester männlicher Absolvent des mittleren Schulabschlusses (Note 1,11) und Jonas Strüber als bester Absolvent des Qualifizierenden Abschlusses (1,0) im Landkreis Forchheim wurden zusätzlich für ihre herausragende Leistung mit Urkunden der Bezirksregierung von Oberfranken und einem kleinen Präsent ausgezeichnet.

Die Schulleitung dankte den scheidenden Mitgliedern des Antimobbing-Teams für ihr großes Engagement in der Freizeit und ihre Einsatzbereitschaft bei der Unterstützung von Mitschülern in Konfliktsituationen. Eltern- und Klassensprecher der beiden Abschlussklassen würdigten den Beitrag der Schule, besonders der Klassenleiter und Fachlehrer, zum Erfolg der Absolventen.

Die beiden Klassenleiter Christiane Hubert und Ulrich Wich-Glasen ließen die letzten Jahre in Bildern Revue passieren und ergänzten ihre Ausführungen mit vielen lustigen Erlebnissen aus der gemeinsam verbrachten Zeit.

Vielen Schülern wurde dadurch bewusst, dass ein wichtiger Lebensabschnitt zu Ende geht. Voller Stolz überreichten die beiden Lehrkräfte die Zeugnisse. red