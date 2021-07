Der Rhöner Orgelsommer gastiert am Freitag, 30. Juli, 19 Uhr mit einem Konzert für vier Hände und vier Füße in der Katholischen Pfarrkirche St. Andreas in Oberstreu. Das Musikerehepaar Gabriele, aus Mühlbach bei Bad Neustadt stammend, und Michael Wurm, Domorganist in Attendorn, werden ein populäres Programm musizieren und die Hoffmann & Schindler-Orgel einem Leistungstest unterziehen, heißt es in der Pressemitteilung zum Rhöner Orgelsommer. Dabei wird auch das größte, jemals in einer Orgel verbaute Glockenspiel von der Stuttgarter Manufaktur Schiedmayer erklingen.

Zur Aufführung kommen Werke, die sonst in einem Orgelkonzert kaum zu hören sind. So Ravels berühmter Boléro, der ursprünglich als Orchesterwerk konzipiert, in einer Bearbeitung für zwei Organistinnen und Organisten einen ganz besonderen Reiz auf der orchestral gehaltenen Orgel in Oberstreu entfalten wird. Daneben erklingt die heimliche Nationalhymne Englands in Edward Elgars von den Londoner Promenadenkonzerten her bekannten Pomp & Circumstance Nr. 1 in D-Dur. Als weiteren Höhepunkt wird die Peer-Gynt-Suite von Edvard Grieg mit der eingängigen "Morgenstimmung" erklingen. Volkstümlich wird das Konzert mit dem spektakulären Marsch "Die Washington Post" von Phillip Sousa ausklingen. Karten sind an der Abendkasse erhältlich. Es gelten die Hygienevorschriften mit FFP2-Maske, AHA-Regel und Adressenangabe. Die Plätze sind beschränkt. red