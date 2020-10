Zur besseren Bekämpfung des Borkenkäfers hat das Forstamt Scheßlitz zwei Revierleiter aus anderen Teilen Bayerns zugeteilt bekommen. Sie werden in den kommenden Wochen im Revier Bug bei Steinfeld eingesetzt, das besonders stark von der Borkenkäferplage betroffen ist.

Der Einsatz eines weiteren Revierleiters wurde dem Bereich Forsten vom Bayerischen Forstministerium bereits zugesagt, teilt der Landtagsabgeordnete Holger Dremel (CSU) in einem Pressebericht mit. "Damit können die entstandenen Kahlflächen zeitnah wieder mit finanzieller Unterstützung des Freistaates in Bestockung gebracht werden. Unser Wald kann damit erhalten werden und seine Schutzfunktionen für die Gesellschaft auch in Zukunft erfüllen", betont Dremel.

Der Borkenkäfer mache leider nicht an den Landkreisgrenzen halt, deshalb habe man beschlossen, ihn auch landkreisübergreifend zu bekämpfen. Dremel: "Dabei werden wir auch in Zukunft nicht lockerlassen, denn die Bekämpfung des Borkenkäfers hat für den Erhalt unseres Waldes höchste Priorität." red