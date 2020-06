Mehr Einnahmen für Gemeinde

Einstimmig ist am Donnerstagabend bei der Marktgemeinderatssitzung in Marktrodach der Haushalt 2020 verabschiedet worden. Zuvor hatte Marktrodachs Erster Bürgermeister Norbert Gräbner (ÜWG/FW) darauf hingewiesen, dass es einen einstimmigen Empfehlungsbeschluss des Finanzausschusses gebe. Er betonte, dass in diesem Jahr keine Kreditaufnahme vorgesehen sei, daher sei der Haushalt genehmigungsfrei.

Sein Kämmerer, Andreas Buckreus, sprach von einer verbesserten Einnahmesituation. Dies begründete er mit den höheren Steuereinnahmen und Schlüsselzuweisungen.

Ausfälle wegen Corona erwartet

Allerdings seien die Auswirkungen der Corona-Pandemie nicht abgebildet. Die werden wohl im nächsten Haushaltsjahr erst sichtbar werden. Er sprach von einer hohen Wahrscheinlichkeit von Zahlungsausfällen wegen Insolvenzen und Privatinsolvenzen.

Die Zuführung zum Vermögenshaushalt bezifferte er mit 785 052 Euro. Der allgemeinen Rücklage, so Buckreus, wurden 623 732 Euro zugeführt, so dass diese nun eine Summe von 1 134 730 Euro ergibt. Den Schuldenstand bezifferte er zum Ende des Jahres auf 4 613 000 Euro. Das Schwimmbad weise ein Defizit von 150 000 Euro auf, bei den Friedhöfen sind es 17 400 Euro.

Als wichtigste Einnahmen der Marktgemeinde bezeichnete Buckreus unter anderem die Einkommensteuerbeteiligung (1 900 000 Euro), die Schlüsselzuweisungen (1 457 253 Euro) und die Gewerbesteuer (850 000 Euro).

Als Ausgaben nannte er unter anderem die Personalkosten (1 993 250 Euro) sowie die Kreisumlage (1 465 000 Euro). Insgesamt bezeichnet er den Haushalt als solide.

Der Trend gehe weiterhin zum Schuldenabbau. Zudem lasse die Finanzlage einen ausreichenden Gestaltungsspielraum offen. vs