Das fünfköpfige Ensemble "Massel Tov - mehr als Klezmer" blickt auf eine 25-jährige Erfolgschronik zurück, die es durch Europa und, auf Einladung des Israelischen Staates, bis nach Israel führte. Am Samstag, 24. Oktober, ab 18 Uhr in der Synagoge Ermreuth, werden Lieder mit dreistimmigen Gesangssätzen, aber auch instrumental-solistische Höhepunkte zu Gehör gebracht. Mit charmanten, humorvollen Moderationen gelingt es dem Gitarristen Zarko Mrdjanov stets, das Publikum auf unterhaltsame Weise durchs Konzert zu führen. So vermag die Band die Zuhörer nicht nur mit ihrem stimmungsvollen und abwechslungsreichen Programm zu begeistern, in dem neben Klezmer und jiddischen Liedern auch Stücke aus jiddisch-amerikanischen Musicals und Tänze vom Balkan ihren Platz finden. Der Eintritt kostet 15 Euro. Eintrittskarten können unter der Telefonnummer 09134/70541 oder auch per E-Mail an rajaa.nadler@neunkirchen-am-brand.de reserviert werden. red