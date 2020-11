Die gute Nachricht traf beinahe zeitgleich von MdB Emmi Zeulner (CSU) sowie von den Landtagsabgeordneten Matin Schöffel (CSU) und Rainer Ludwig (FW) ein: Im Rahmen des Investitionspakts Sportstätten erhält die Marktgemeinde Mainleus stolze 1,666 Millionen Euro für die Sanierung ihrer alten Turnhalle.

"Im Konjunkturpaket haben wir bis 2024 zusätzliche 640 Millionen Euro für kommunale Sporteinrichtungen inklusive Schwimmbäder versprochen. So hat der Bund in diesem Jahr noch zusätzliche 150 Millionen Euro bereitgestellt und übernimmt somit 75 Prozent der Förderung des Investitionspakts Sportstätten", so Zeulner in einer Pressemitteilung. Dieser Investitionspakt sei eine Ergänzung der Städtebauförderung.

Freistaat schießt 15 Prozent dazu

Der Freistaat Bayern habe hier noch einmal 15 Prozent an Förderung hinzugefügt, somit liege der Eigenanteil der Kommunen bei nur noch zehn Prozent der Investitionen, erläutert die Bundestagsabgeordnete, die Berichterstatterin für die Städtebauförderung im Deutschen Bundestag ist.

"Die Sportstätten sind in vielerlei Hinsicht wichtig für die Menschen in unserer Region. Die alte Turnhalle in Mainleus ist 100 Jahre alt, steht unter Denkmalschutz und ist ein Leuchtturmprojekt der Städtebauförderung. Mit dieser Förderung kann sie auch zukünftig von den Vereinen der Gemeinde für alle Altersgruppen genutzt werden", ergänzt der Landtagsabgeordnete Martin Schöffel.

Die beiden CSU-Abgeordneten hatten unter den Bürgermeistern vorab Werbung für den Investitionspakt Sportstätten gemacht. Das Mainleuser Gemeindeoberhaupt Robert Bosch (CSU) habe hierauf umgehend reagiert und sich um Fördermittel für die Sanierung der alten Turnhalle mit einem hervorragenden Konzept beworben.

Jetzt ist Robert Bosch natürlich glücklich: "Ich bedanke mich sehr für die Unterstützung der beiden Abgeordneten und freue mich, dass dieses geschichtsträchtige Denkmal nun wieder zu neuem Leben erweckt und zum sozialen Zusammenhalt beitragen wird."

Beide Abgeordneten betonen, dass es nicht bei einer einmaligen Aktion bleiben soll. So sei im aktuellen Entwurf für den Bundeshaushalt 2021 geplant, dass von 2021 bis 2023 jährlich 110 Millionen Euro für den Investitionspakt Sportstätten bereitgestellt werden - 2024 sogar 160 Millionen. Der Freistaat Bayern werde hier entsprechend ergänzen. "Das stärkt die heimische Wirtschaft und kommt den Menschen direkt vor Ort zugute", so die Mandatsträger. red