carmen schwind Pretzfeld ist nicht nur für seinen Keller und das Kirschenfest bekannt, sondern auch für Gewürze und Kräuter, hochwertige Säfte, leckeres Essen oder feine Brände und Biere.

Johannes Haas, Inhaber der gleichnamigen Edelbrennerei, und Mike Schmitt vom Nikl-Bräu haben sich nun mit der Autorin Birgit Ringlein zusammengetan, die in der Region aufgewachsen ist und jetzt in Bayreuth lebt. Sie schreibt derzeit am dritten Band ihrer Genusskrimi-Serie aus der Fränkischen Schweiz um die kriminalisierende Köchin Dora Dotterweich.

Darin werden auch Haas und Schmitt mit ihren Produkten vorkommen. "Außerdem haben mir die Beiden Rezepte aus der Region zur Verfügung gestellt, in denen Bier oder Gin verwendet wird. So viel sei auch schon verraten: weder Mike noch Hannes sind Mörder oder Opfer im neuen Buch", verrät Birgit Ringlein. Als Recherche hatte sie bereits an einer Verkostung teilgenommen: "Man muss wissen, worüber man schreibt, erzählt sie.

Wer ebenfalls "recherchieren" möchte, kann an einer Verlosung teilzunehmen. Der Leiter der Redaktion Forchheim des Fränkischen Tags, Stephan Großmann, wird mit zwei Lesern (mit je einer Begleitperson) am Mittwoch, 28. Oktober, 17 Uhr, an einer Verkostung in Pretzfeld teilnehmen. "Das ist eine gute Gelegenheit, genussvoll miteinander ins Gespräch zu kommen", sagt Großmann.

Diese beginnt in der Edelbrennerei Haas. Dort erklärt Johannes Haas kurz seine Brennerei und es können verschiedene Brände probiert werden. Birgit Ringlein wird aus dem zweiten und aktuellen Band "Meuchelmord und Mandelkracher" vorlesen. Die Leser erhalten ein signiertes Exemplar.

Danach geht es weiter in die Brauerei Nikl. Mike Schmitt zeigt seine Brauerei und es können verschiedene Biersorten probiert werden.