Lions fördern die Arbeit des Kronacher Kunstvereins

"Kultur fördert das soziale Miteinander in einer positiven Art. Das ist auch ein Ziel der Lions Bewegung. Außerdem sorgen Kunst und Kultur in Kronach für eine Aufwertung und Belebung des Lebens- und Wirtschaftsraumes der Region. Die Arbeit des Kronacher Kunstvereins hat dabei Strahlkraft weit über den Landkreis hinaus", so die Präsidentin des Lions Clubs Kronach Festung Rosenberg, Sandra Englich. "Aus diesem Grund haben wir uns dazu entschlossen, die Arbeit des Kunstvereins mit einer Spende von 1000 Euro zu unterstützen." Die Lions übergaben ihre Geldspende im Rahmen der Eröffnung der aktuellen Ausstellung des Kunstvereins "Gebautes Land", in der Druckgrafik und Malerei von Stefanie Hofer und Melanie Siegel gezeigt wird, an die Vorsitzenden des Kunstvereins Willi Karl, Karol Hurec und Sabine Raithel.

Ein lebenswichtiges Thema

"Der Umweltgedanke, der in dieser Ausstellung zum Tragen kommt, war für uns ein weiterer wichtiger Aspekt für die Spende. Der Kunstverein bezieht damit Stellung zu einem brisanten und für uns alle lebenswichtigen Thema: Umweltschutz. Und das ist auch für uns Lions ein wichtiges Thema, bei dem wir aktiv sind", so Lions Past-Präsident Hans Joachim Barnickel. Der Kronacher Serviceclub hatte unter seiner Führung bereits ein nachhaltiges Umweltprojekt initiiert: Eine Baumpflanzaktion im Frankenwald, die im Herbst fortgesetzt werden soll.

"Wir freuen uns riesig über die Unterstützung durch die Lions", so Sabine Raithel. " Wir präsentieren unseren Besuchern Ausstellungen mit Malerei, Grafik, Skulpturen, Performances, Licht- und Videokunst, wir bieten Kabarett, Konzerte, Kleinkunst und Literarische Matinéen - und dies alles in einer Qualität, die sich mit dem Angebot in Metropolen durchaus messen kann. Diese Arbeit wäre ohne die Beiträge unserer Mitglieder und die Mittel aus dem Sponsoring nicht zu leisten."

Im Anschluss an die Spendenübergabe nutzten Lions-Präsidentin Sandra Englich und Past-Präsident Dr. Hajo Barnickel die Gelegenheit zum persönlichen Gespräch mit den beiden Umweltkünstlerinnen. red