Lioba und Wilhelm Wüstner feierten diamantene Hochzeit

Christiane Reuther Seit nunmehr 60 Jahren meistern Lioba und Wilhelm Wüstner gemeinsam die Höhen und Tiefen des Leben. Am Donnerstag feierte das Westheimer Jubelpaar im Kreise der Familie das Fest der diamantenen Hochzeit.

Zufrieden blicken die Eheleute auf sechs Jahrzehnte Eheglück, in denen sie nach eigenen Angaben stets gut miteinander auskamen - gemäß dem Lebensmotto: "Vieles gemeinsam machen, aber jedem seine Freiheiten lassen und ihn so akzeptieren, wie er ist."

Der Pfeil Amors traf den jungen Wilhelm, der unter dem Rufnamen Willi bekannt, ist und seine Herzdame Lioba beim Herbstfest in Nürnberg. Nicht weit entfernt von der mittelfränkischen Großstadt liegt die Gemeinde Schopfloch, die Heimat von Willi Wüstner. Die Jubelbraut ist als Lioba Hülz im heutigen Knetzgauer Gemeindeteil Oberschwappach geboren und aufgewachsen.

Vor ihrer Hochzeit, die vor dem Traualtar in der Oberschwappacher Kirche vor 60 Jahren stattfand, arbeitete die Jubilarin als Hausangestellte und Näherin. Willi Wüstner erlernte den Beruf des Stuckateurs, den er zunächst einige Jahre in Nürnberg ausübte.

Das junge Paar wohnte in den ersten Jahren nach der Hochzeit in Schopfloch. Zurückgekehrt in die unterfränkische Heimat der Jubilarin, bezogen die Wüstners ein von ihnen selbst gebautes Haus in der Westheimer Siedlung, in dem sie heute mit der Tochter Doris unter einem Dach wohnen.

Arbeit fand Willi Wüstner bei der Firma Männling in Knetzgau, wo er 25 Jahre als Stuckateur bis zum Eintritt ins Rentenalter arbeitete. Drei Töchter haben beide Eheleute großgezogen. Mittlerweile erfreuen sich Lioba und Willi Wüstner am Familiennachwuchs, zu dem auch fünf Enkelkinder und zwei Urenkel zählen.

Die heute 84-jährige Jubilarin hält sich seit über 25 Jahren mit ihren wöchentlichen Gymnastikübungen gemeinsam mit ihren "Turnerfrauen" fit. Als Sopranistin sang sie viele Jahre beim Kirchenchor in Westheim. Aber auch das soziale Engagement wurde bei Lioba Wüstner stets hoch gehalten. So hatte sie lange Jahre den Vorsitz der Westheimer Senioren inne und plante unzählige gemütliche Stunden. Auch in der Vereinswelt war Lioba Wüstner gern gesehen, denn wenn es notwendig war, half sie gerne mit.

Gerne auf Reisen

Der heute 85-jährige Willi Wüstner hat sich mit Schwimmen und Radfahren fit gehalten. Heute gehen es beide als lebenslustige Rentner etwas ruhiger an und unternehmen Spaziergänge. Früher sind die Wüstners gerne verreist, heute sehen sie mit Vorliebe Reisesendungen im Fernsehen an. Gemeinsam lieben sie die Geselligkeit und finden Muse im Garten, den sie beide heute noch hegen und pflegen.

Zum Ehrentag gratulierte unter anderem Knetzgaus Bürgermeister Stefan Paulus.