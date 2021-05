Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am Mittwochnachmittag gegen 15.45 Uhr auf der Straße zwischen Altenkunstadt und Weismain .

Zum Hergang: Ein 36-Jähriger befuhr mit seinem Ford Focus die Staatsstraße 2191 in Richtung Weismain , bevor er auf die Gegenspur kam und mit einem dort entgegenkommenden Hyundai i10 kollidierte, so dass dieser in den Graben fuhr.

15 000 Euro Schaden

Nach der Kollision überholte er mit seinem Ford das vor ihm fahrende Auto und krachte danach ins Heck eines Ford Mondeo . Aufgrund der entstandenen Schäden musste die Staatsstraße von der Altenkunstadter Feuerwehr für rund 90 Minuten komplett gesperrt werden. Ein Alkoholtest ergab bei dem 36-jährigen Unfallverursacher einen Wert von 0,7 Promille, worauf die Polizeibeamten diesen zur Blutentnahme ins Klinikum Lichtenfels brachten. Mehrere Abschleppdienste mussten zur Bergung der beschädigten Fahrzeuge gerufen werden. Der entstandene Gesamtsachschaden beläuft sich auf rund 15 000 Euro. Keiner der Beteiligten wurde schwerer verletzt. Der 36-Jährige wird sich nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Alkohols am Steuer verantworten müssen. pol