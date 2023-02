Bei der Jahreshauptversammlung der CSU Bad Staffelstein standen in diesem Jahr wieder Wahlen auf dem Programm. Neben einem neuen Vorstand mussten auch Kreisdelegierte für die Aufstellungsversammlung zur anstehenden Landratswahl gewählt werden.

Ortsvorsitzender Holger Then eröffnete die Sitzung vor zahlreichen Mitgliedern. Als besondere Gäste konnte er Landrat Christian Meißner und den früheren Bundesinnenminister Hans-Peter Friedrich aus Naila begrüßen.

Holger Then zeigte sich erfreut, dass man im Ortsverband wieder Aufbruchsstimmung verspüre. Der CSU rechne er gute Chancen aus, bei der anstehenden Landtagswahl als stärkste Partei hervorzugehen. Hans-Peter Friedrich ergänzte, dass die CSU in Bayern gut aufgestellt sei. Man werde sich wieder auf die Kernkompetenzen konzentrieren. „Wichtig wird sein, dass die CSU wieder attraktiv für jüngere Menschen wird“, so Friedrich.

Holger Then bestätigt

Bei den Wahlen wurde Holger Then als CSU-Ortsvorsitzender im Amt bestätigt. Auch die bisherigen Stellvertreter Rosi Jörig und Ottmar Kerner wurden wiedergewählt. Als neuer Stellvertreter wurde Ingo Schramm aus Unterzettlitz gewählt. Walter Mackert hatte nach fast dreißig Jahren seinen Stellvertreterposten zur Verfügung gestellt.

Zum Kassier wurde Jochen Pfeiffer gewählt. Schriftführerin ist Bettina Koch-Aiwohi. Als Beisitzer fungieren Heidi Aigner-Klob, Claus Essmeyer, Johannes Heinkelmann, Karl-Heinz Jäger, Lars Koch, Stefan Liebl, Walter Mackert sowie Hans-Josef Stich. Kassenprüfer sind Herbert Haar und Hans-Rudolph Stich.

Als Kreisdelegierte zur Landratswahl sind Georg Böhmer, Bernd Neunteufel, Alfred Hornung, Walter Mackert, Holger Then, Stefan Liebl, Hans-Josef Stich, Manuela Trebes, Peter Büttner, Jochen Pfeiffer, Ottmar Kerner, Karl-Heinz Jäger, Johannes Heinkelmann, Ingo Schramm, Lars Koch und Herbert Haar bestimmt worden. red