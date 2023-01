Die Schüler der Musikschule haben ihr Weihnachtskonzert gespielt. Das Konzert des Schulverbands Altenkunstadt / Burgkunstadt/ Weismain bot eine breite Vielfalt.

Die gefüllte Aula der Altenkunstadter Mittelschule erstrahlte im Kerzenschein. Schulleiterin Larissa Eggloff freute sich über die große Resonanz: „Sie dokumentieren mit Ihrem Besuch Interesse an unserer Arbeit.“

Musical- und Klassikstücke

So bunt wie das Programm war die Schar der Akteure. 22 Musikschüler präsentierten 70 Minuten lang am Klavier und dem Keyboard Kostproben ihres Könnens. Internationale Songs, die die Geburt Jesu thematisieren, durften im Programm nicht fehlen. Die Musikschüler begeisterten mit den Liedern „Every Heart“ und „Jenseits der Stille“ aus den Filmen „Inuyasha“ und „Beyond Silence“.Sie interpretierten aber auch Auszüge aus dem Musical „The Beauty and the Beast“ und entführten die Zuhörer mit dem „Tanz der Zuckerfee“ aus Peter Tschaikowskis „Nussknacker“ in die Welt des Balletts. Das Publikum lauschte Christina Perris Ohrwurm „A Thousand years“ und genoss die „Rhapsodische Skizze“ und die „Fantasie in Blau“ aus der Feder von George Nevada, ebenso wie den „Phantastischen Tanz“ von Dimitrij Schostakowitsch. Von Freddie Mercury , dem 1991 verstorbenen Komponisten und Leadsänger der legendären Band Queen , stammte der Popsong „ Nevermore “.

Chopin und Bach

Freunde klassischer Musik kamen beim „Präludium in e-Moll“ von Johann Sebastian Bach und bei Frederic Chopins „Prélude e-moll“ auf ihre Kosten. Hörenswert seien auch das „Adagio“ aus dem Konzert für Oboe und Streicher in d-Moll aus der Feder von Johann Sebastian Bach und Alessandro Marcello . Das begeisterte Publikum belohnte die großartigen Darbietungen der Kinder und Jugendlichen mit stürmischem Beifall. Auch Schulleiterin Larissa Eggloff sparte nicht mit Lob: „Das war wirklich ausgezeichnet.“ Für die jungen Künstler gab’s kleine Geschenke.

Eggloff wies darauf hin, dass das nächste Konzert der Musikschule im Frühsommer im Kulturraum der ehemaligen Synagoge stattfindet. bkl