Der CSU-Ortsverband Frauendorf-Lautergrund nahm am Patronatsfestsonntag den traditionellen politischen Frühschoppen zum Anlass, langjährige Mitglieder auszuzeichnen. So wurde der ehemalige Frauendorfer Braumeister Anton Hetzel für seine 60-jährige Parteizugehörigkeit mit einer Ehrenurkunde sowie der Ehrennadel mit sechs Sternen ausgezeichnet.

Der 86-jährige trat im November 1962 in die Christlich-Soziale Union ein. Er ist überzeugtes CSU-Mitglied und lobt die geleistete Arbeit der Partei. „Bereits mein Vater war Mitglied in der CSU . Als er dann ausschied, folgte ich ihm nach“, so der Geehrte. Ortsvorsitzender Tobias Dusold, der CSU-Kreisvorsitzende Christian Meißner und die Bundestagsabgeordnete Emmi Zeulner nahmen die Ehrungen vor und dankten für die Treue.

Eine Ehrenurkunde für 25 Jahre Parteitreue erhielten Thomas Hümmer, Helmut Reinhardt, Josef Eichhorn und Johann Zenk, alle aus Stublang. Heinrich Kunzelmann, seit Dezember 1987 Mitglied der CSU , wurde für 35-jährige Parteizugehörigkeit mit einer Urkunde ausgezeichnet. Für 45 Jahre treue Mitgliedschaft in der Partei wurde Oswald „Ossi“ Krappmann ausgezeichnet. Der heute 81-jährige war von 1981 bis 2012 Vorsitzender des Ortsverbands und 2013 wurde er für seine Verdienste für den Ortsverband zum Ehrenvorstand ernannt. 1984 wurde „Ossi“ für die CSU in den Staffelsteiner Stadtrat gewählt. 2008, nach 24 Jahren, schied er aus dem Stadtrat aus, aber als Ortssprecher blieb er bis heute erhalten. „ Franz-Josef Strauß war ein großes Vorbild für mich und von ihm bekam ich auch den Bayerischen Verdienstorden. Von Strauß hängt immer noch ein Bild in meinem Büro“, erzählt „Ossi“ Krappmann.

Jedes geehrtes Mitglied erhielt ein Präsent überreicht. Den verhinderten Mitgliedern wird der Ortsvorsitzende in den nächsten Tagen die Auszeichnungen übergeben. Als Festrednerin war Emmi Zeulner vor Ort. Die Bundestagsabgeordnete ging auf die aktuelle Bundespolitik ein. gkle