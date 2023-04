Jetzt ist wieder Pflanzzeit für die Kartoffel . Einen guten Zentner verbraucht jeder Bundesbürger im Schnitt jährlich, dabei geht mehr als die Hälfte in Form von fertigem Kartoffelsalat, Pommes oder Chips zum Endverbraucher. Dabei kam vor knapp 500 Jahren die Knolle aus ganz anderen Gründen von Südamerika nach Europa: Wegen ihrer Exotik als Zierpflanze. Ihre Vielseitigkeit auch als Heilmittel wurde erst später entdeckt.

Die Umweltstation des Landkreises Lichtenfels in Weismain lädt am Mittwoch, 26. April 2023, um 18 Uhr zu einem Vortrag und Erfahrungsaustausch über die Kartoffel ins Feuerwehrhaus nach Wolfsloch ein. Referentin ist Franziska Wolf, Vorsitzende des Gartenbauvereins Schönsreuth und Heilpraktikerin. Der Ort ist nicht zuletzt deshalb gewählt, weil in Wolfsloch auf dem Feld der Solidarischen Landwirtschaft Obermain auch Kartoffeln angebaut werden. Der Unkostenbeitrag beträgt zwei Euro. Alle Interessierten, Anbauer, Praktiker und Konsumenten sind herzlich eingeladen. red