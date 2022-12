Der Musikverein Burgkunstadt hat ein Weihnachtskonzert veranstaltet. Dabei wurde ihm von den Freien Wählern und der CSU 550 Euro überreicht.

Dass der Verein eine wichtige Rolle im kulturellen Leben in Burgkunstadt einnimmt, hat sich beim Weihnachtskonzert wieder einmal gezeigt: Es sind fast 400 Zuhörer gekommen. Gerade die Politiker freuen sich, einen Klangkörper in der Stadt zu haben, der auch über die Stadtgrenzen hinaus ein hervorragende Repräsentant ist. Dass immer wieder angebotene Unterstützung bei den Musikern angenommen wird, versteht sich sicherlich von selbst. Nachdem bereits die Dorfgemeinschaft aus Neuses am Main den Musikverein mit einer Spende unterstützt hatte, zogen nun die Freien Wähler (FW) Burgkunstadt und die CSU Burgkunstadt nach. So war bekanntgeworden, dass die Musiker ein neues Transportfahrzeug benötigen, da das alte in die Jahre gekommen ist.

Die Freien Wähler hatten beim Konzert eine Spendenübergabe in der Pause des Weihnachtskonzertes organisiert.

Beide politische Parteien überreichten so nun eine finanzielle Unterstützung für das neue Fahrzeug. Es wurden von der FW-Gemeinschaft Burgkunstadt 250 Euro und von der CSU Burgkunstadt 300 Euro dafür gespendet.

Der Musikvereinsvorsitzende Sebastian Kremer und seine Vorstandskollegen freuten sich über diese Spende. „Weitere Spenden sind natürlich herzlichst willkommen“, erklärte Zweiter Vorsitzender Stefan Gahn. Roland Dietz