Der Vorsitzende der Reundorfer Feuerwehr, Detlef Habermann, konnte zum 125-jährigen Jubiläum der Reundorfer Feuerwehr zahlreiche Gäste in der Maintalhalle begrüßen. Er bedauerte aber, dass die Jubiläumsfeier – bedingt durch die Corona-Pandemie – nicht in dem ursprünglich geplanten Rahmen, sondern nur als Ehrungsabend stattfinden konnte.

Habermann zeichnete viele langjährige Mitglieder für 25-, 40- und 50-jährige Treue aus. Für 25 Jahre: Christel Bäumel, Bernd Bäumel, Wilfried Gehringer, Norbert Hartan, Gerald Storath. Für 40 Jahre: Edgar Schultheiß, Karin Eisele, Alfons Eisele, Ingrid Körner, Heinz Körner, Siegfried Kraus. Für 50 Jahre: Renate Hagel, Karl Hagel, Irmtraud Holzmann, Angelika Kornprobst, Achim Kornprobst, Richard Krapp, Erich Rettmann, Reinhard Voll, Richard Feulner, Christa Hellmuth, Georg Herold, Gerhard Holzmann, Rudi Kerner, Marianne König, Nicolaus Schmitt, Rüdiger Schubert , Konrad Seelmann, Heinrich Voll.

Der Vorsitzende würdigte den 125 Jahre andauernden selbstlosen Einsatz der Reundorfer Feuerwehr zugunsten ihrer Mitbürger. Erfreulicherweise fänden sich auch heute noch immer wieder junge Menschen, die entsprechend dem Grundsatz „Gott zur Ehr, dem Nächsten zur Wehr“ ihren Mitmenschen in Notfällen helfen.

Der erst vor wenigen Wochen gewählte Kommandant Tim Hallermeier und der Zweite Vorsitzende Christian Rettmann blickten dann mittels einer Powerpoint-Präsentation auf die vielfältigen Aktivitäten der Reundorfer Wehr seit der Gründung im Jahr 1897 zurück.

„Die Reundorfer Feuerwehr kann heute ein stolzes Jubiläum feiern und sie kann stolz auf sich sein“, unterstrich Landrat Christian Meißner in seinem Grußwort. Glückwünsche zum Jubiläum entbot ebenfalls der Kreisbrandrat Timm Vogler. Bürgermeister Andreas Hügerich band auch die Zweite Bürgermeisterin Sabine Rießner in die Glückwünsche für den Jubelverein mit ein. Zwar stelle die Stadt den Feuerwehren die notwendigen Geräte zur Verfügung, es würde aber nichts bewirken, wenn es im Notfall nicht Frauen und Männer gäbe, die sich mit voller Leidenschaft in den Dienst der Allgemeinheit stellten. Die Vereine im Ort ermöglichten zudem einen intakten gesellschaftlichen Zusammenhalt. Anlässlich des Jubiläums übergab der Bürgermeister an den Vorsitzenden Detlef Habermann eine Urkunde und ein Geschenk.

Ein besonderer Dank des Vorsitzenden galt Mela und Thomas Wagner von der Firma Auto-Wagner für die Unterstützung des Vereins während der Corona-Zeit mit einer vierstelligen Summe und für das Jubiläumsgeschenk. Alfred Thieret