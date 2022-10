Die letzten beiden Jahre musste die Schützengesellschaft auf Grund von Corona die Ortsmeisterschaft im Luftgewehrschießen ausfallen lassen. Nun war es wieder möglich und die 35. Ortsmeisterschaft lockte viele Teilnehmer an. Dass diese Veranstaltung an nichts eingebüßt hat, bewiesen die insgesamt 220 Schützen aus 15 Ortsvereinen. Zweiter Schützenmeister Bernd Watzka teilte seine Freude mit all den Schützen, dass die Ortsmeisterschaft fortgeführt werden konnte.

Mit Spannung erwarteten die Anwesenden die Siegerehrung durch zweiten Schützenmeister und Schielleiterin Bettina Wachter. Die Mannschaftswertung Jugend gewann der Turnverein Mannschaft 4 mit 235,6 Ringen und den Schützen Katharina Hatzold, Luna Will und Franz Bauer . Auf den zweiten Platz kam mit 223,2 Ringen der Siemens Tennis Club Mannschaft 3 und den Schützen Laurin Zorn, Max Hennig und Paul Hennig vor der Mannschaft Siemens Tennis Club 2 mit 217,8 Ringen und den Schützen Cedrik Gäbelein, Julius Wendrich und Hannes Schöb.

Bei der Einzelwertung Jugend belegte Jonas Vogel (Obst- und Gartenbauverein Redwitz ) mit 94,6 Ringen den ersten Platz. Platz zwei ging an Cedrik Gäbelein ( Siemens Tennis Club) mit 84,5 Ringen vor Marco Schneider (FFW Mannsgereuth) mit 83,1 Ringen.

In der Mannschaftswertung Erwachsene heißt der Sieger Turnverein Redwitz 2 mit 286,9 Ringen und den Schützen Nadine Gampp, Nicole Dresel und Anita Paulusch. Auf Platz zwei folgt die Mannschaft 6 des Turnvereins mit 284,6 Ringen und den Schützen Julian Hatzold, Sebastian Metzner und Fabian Heinisch. Der dritte Platz geht an den Bürgerverein Mannschaft 1 mit 278,8 Ringen und den Schützen Jasmin Gäbelein, Marcel Gäbelein und Karin Gäbelein. Die Einzelauswertung Erwachsene gewann Marco Wagner (Turnverein) mit 100,2 Ringen. 97,7 Ringe bedeutete für Mark Walder (FFF Redwitz ) den zweiten Platz knapp vor Nadine Grampp (Turnverein) mit 97,2 Ringen auf dem dritten Platz.

Den Meistertiefschuss mit einem 14,3- Teiler aus den abgegebenen zehn Schüssen erzielte Nadine Grampp (Turnverein).

Wasserwacht stellt Bürgerkönigin

Die Bürgerkönigsehre wurde erstmals ausgeschossen. Hier wurde auf eine eigene Scheibe geschossen und der beste Teiler gewertet. Den hatte mit einem 24,3-Teiler Sandra Ehrhardt (Wasserwacht), die damit erste Bürgerkönigin ist. Sie erhielt eine Medaille und zudem aus den Händen des Bürgermeisters einen Wertgutschein überreicht. Mit einem 29,4 Teiler kam Clarissa Kuschal vom Bürgerverein auf Platz zwei und Ben Eideloth mit einem 59,8 Teiler auf Platz drei. Die Meistbeteiligung der Vereine ging mit 36 Schützen an die Wasserwacht. Auf den zweiten Platz kam der Turnverein mit 34 Schützen und auf den dritten Platz mit 30 Schützen der Obst- und Gartenbauverein. che