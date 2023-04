Die Frauen und Männer der kirchlichen Gremien der Pfarrei Mainroth werden gebeten, wie in den letzten Jahren wieder (gefärbte) Eier und Brot für die Osternacht zu spenden. Die Gaben sollten am Karsamstag, 8. April, bis 14 Uhr im Jugendhaus abgegeben werden. Am Dienstag, 11. April, ist das Pfarrbüro geschlossen.

Fahrt des Seniorenkreises

Der Seniorenkreis fährt am Mittwoch, 26. April, zur Pema-Brotfabrik nach Weißenstadt mit Lebkuchenverkostung. Abfahrt ist um 13 Uhr mit einem Linienbus, so dass besser ein- und ausgestiegen werden kann. Eine Abendeinkehr ist geplant.

Für ältere und kranke Mitmenschen gibt es die Möglichkeit, an den Herz-Jesu-Freitagen durch einen Hausbesuch des Priesters die Krankenkommunion zu empfangen.

Wer Interesse hat, meldet sich bitte im Pfarrbüro zu den Öffnungszeiten oder per E-Mail unter pfarrei.mainroth@erzbistum-bamberg.de.

Zur Jubelkommunion anmelden

In Mainroth findet die Jubelkommunion 2023 am Sonntag, 7. Mai, um 10 Uhr statt. Jubelkommunion haben folgende Erstkommunionjahrgänge: 1998, 1983, 1973, 1963, 1953, 1943. Anmeldungen bitte über das Pfarramt, dienstags von 14 bis 18 Uhr (09229/586) oder E-Mail an pfarrei.mainroth@erzbistum-bamberg.de. red