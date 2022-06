Ehrungen für langjährige aktive Dienstzeit und neue Atemschutzgeräte gab es anlässlich des Florianstages der Feuerwehren der Gemeinde Michelau . Nach zweijähriger Pandemiepause trafen sich die vier Feuerwehren aus den Gemeindeteilen Lettenreuth, Michelau , Neuensee und Schwürbitz mit ihren Fahnenabordnungen zum ökumenischen Gottesdienst in der Michelauer Johanneskirche, den Dekanin Stefanie Ott-Frühwald und Feuerwehrseelsorger Alfred Bernhardt gemeinsam zelebrierten. Im gemeinsamen Zug ging es anschließend ins Feuerwehrgerätehaus in Michelau .

Kreisbrandmeister Markus Witzgall begrüßte die Gäste, insbesondere Landrat Christian Meißner , Kreisbrandrat Timm Vogler, Kreisbrandinspektor Hermann Schuberth, Kreisbrandmeister Tobias Winterbauer und Feuerwehrseelsorger Alfred Bernhardt. Landrat Christian Meißner dankte in seinem Grußwort allen Mitgliedern der Blaulichtorganisationen sowie den zur Ehrung anstehenden für ihre 25- und 40-jährige Treue zur Feuerwehr . Sie seien Vorbilder für alle anderen Kameradinnen und Kameraden. Bürgermeister Jochen Weber schloss sich an und sicherte den Feuerwehren auch weiterhin die Unterstützung durch die Gemeinde zu.

Die staatlichen Ehrungen für langjährige aktive Dienstzeit nahm Kreisbrandrat Timm Vogler gemeinsam mit Landrat Meißner vor. Das bayerische Feuerwehr-Ehrenzeichen in Silber für 25 Jahre erhielt Steffen Lutz (FF Michelau ), das Bayerische Feuerwehr-Ehrenzeichen in Gold für 40 Jahre ging an Dieter König (FF Schwürbitz) und Siegfried Stettner (FF Michelau ). Verbunden mit der Auszeichnung für 40-jährige Dienstzeit ist ein einwöchiger Aufenthalt im bayerischen Feuerwehr-Erholungsheim in Bayerisch Gmain.

Den Werdegang aller drei Geehrten zeigte Kreisbrandmeister Markus Witzgall in einer Präsentation auf. Alle drei hätten zahlreiche Lehrgänge sowie die Leistungsprüfungen in verschiedenen Stufen absolviert. Bürgermeister Weber dankte den Geehrten.

Ein weiteres „Geschenk“ hatte der Bürgermeister nach den Ehrungen noch für alle vier Feuerwehren im Gemeindegebiet parat: Nach 22 Jahren konnten die vorhandenen Atemschutzgeräte ersatzbeschafft und durch modernste Technik ausgetauscht werden. 24 Pressluftatmer „MSA M1“ sowie dazugehörige Lungenautomaten und Atemschutzmasken habe die Gemeinde Michelau für alle vier Ortswehren beschafft. Kommandant Holger Förtsch dankte im Namen aller Kommandanten dem Bürgermeister, dem Gemeinderat und der Michelauer Verwaltung. Die neuen Geräte böten einen höheren Tragekomfort und seien zudem mit einem integrierten Rettungsgurtsystem ausgerüstet. mwi