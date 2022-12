Kurz vor dem Ortsende in Richtung Schney kam am Samstag, gegen 15 Uhr, ein 40-Jähriger mit seinem Peugeot auf der Schneyer Straße auf die Gegenfahrbahn. Dort touchierte er den entgegenkommenden Mazda eines 47-Jährigen aus dem Landkreis. Der Peugeot-Fahrer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Die Beifahrerin im Mazda konnte sich das Kennzeichen merken. So kam die Polizei auf den Fahrer, der in Polen zu Hause ist und im Kreis Lichtenfels einen Zweitwohnsitz hat. Dort trafen ihn die Beamten an. Der Grund der schlechten Fahrweise und der anschließenden Flucht war gleich gefunden: Der Mann pustete freiwillig satte 3,36 Promille in das Messgerät. Eine Blutentnahme wurde im Krankenhaus durchgeführt. Ob der Mann einen Führerschein hat, muss noch geklärt werden, denn diesen will er in seinem Heimatland vergessen haben. Glücklicherweise entstand bei dem Unfall nur ein Sachschaden von etwa 5500 Euro, wie die Polizei meldet. Auch ein elfjähriger Mitfahrer im Mazda blieb unverletzt. Der Unfallfahrer muss sich nun wegen mehrerer Delikte verantworten. pol