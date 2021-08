Die Kulturlandschaft am Obermain ist bunt und vielfältig – Konzerte in barocker Kulisse, traditionelles Handwerk, ursprüngliche Feste , sportliche Wettbewerbe oder Spaß für die ganze Familie warten jedes Jahr auf Einheimische und Gäste der Region.

Auch 2021 gibt es in der Tourismusregion Obermain-Jura ein abwechslungsreiches Angebot aus den Bereichen Natur und Sport, Führungen und Ausstellungen, Feste und Kirchen, Vorträge und Seminare sowie Theater und Musik – stets unter Berücksichtigung der allgemeinen Hygienebestimmungen.

„Flechtsommer“ in Lichtenfels

Geführte Wanderungen und Mountainbike-Touren , Ferienprogramme für Kinder, Kinosommer , Open-Air-Konzerte im Kurpark , Orgelkonzerte zum Freitagsläuten in der Basilika Vierzehnheiligen oder Flechtkurse und weitere Veranstaltungen zum Thema „Flechtsommer“ in Lichtenfels sind nur ein kleiner Vorgeschmack auf die Veranstaltungsvielfalt im Obermain-Jura-Gebiet. Eine Übersicht aller Angebote sind im Veranstaltungskalender für den Landkreis unter www.kalender.obermain-jura.de zu finden. Übrigens: Auch Kulturfreunde haben die Möglichkeit, ihre Veranstaltungen kostenlos in den Veranstaltungskalender einzutragen. Für Rückfragen steht das Team der Tourismusregion Obermain-Jura zur Verfügung (Kontakt: Telefonnummer 09571/18-283, Mail: info@obermain-jura.de). red