Konzentriert bereitet Nils Schweinesteaks zu. Mailänder Schnitzel will er zubereiten, dazu soll es Gnocchi geben.

Der 20-Jährige ist nicht nur der Jüngste beim Kochabend des Gartenbauvereins Burkheim in der Lehrküche der Realschule Altenkunstadt , sondern auch der einzige Mann. Am Beispiel von elf Gerichten führte Hauswirtschaftslehrerin Waltraud Fischer die 18 Teilnehmerinnen und Teilnehmer in die kulinarische Welt Italiens ein.

Nach der Vorstellung der Rezepte wurde in Gruppen Gemüse geputzt und geschnitten, Teig gerührt, Fisch gekocht und Fleisch gebraten. Wo die Umsetzung der Rezepte nicht ganz klappte, stand Waltraud Fischer mit Rat und Tat zur Seite. bkl