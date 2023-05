Zur Mitgliederversammlung mit Neuwahlen des Vereins „Kivuko - Gesundheitsförderung in Tansania“ begrüßte die sichtlich erfreute Vorsitzende Corinna Haßler auch Mitglieder aus Stadt und Landkreis Bamberg, Hof, Nürnberg und Magdeburg.

Da aufgrund der Pandemie in Deutschland und in Tansania die lokalen Aktivitäten sehr eingeschränkt waren, beschloss das Vorstandsteam, 2022 ein Themenjahr „Malaria“ vorzubereiten. Mit monatlichen Blogs in den sozialen Medien, auf der Vereinshomepage, Facebook und Instagram sowie öffentlichen Aufklärungsbeiträgen über die Krankheit, Prophylaxe zur Infektionsvermeidung, Hygiene, Aufklärung und Nutzung von Moskitonetzen etc. konnten viele Interessierte und Betroffene erreicht werden.

Wie die Vorsitzende weiter mitteilte, ist das Thema für 2023 die Menstruationshygiene. Mit Workshops in fünf Schulen konnten bereits in den ersten Monaten dieses Jahres 1050 Kinder und Jugendliche in Tansania erreicht werden.

Team größtenteils bestätigt

Bei den anschließenden Wahlen wurde die Vorsitzende Corinna Haßler in ihrem Amt bestätigt. Zweite Vorsitzende bleiben Eva Schmiedeberg und Helen Scholz. Auch der Schatzmeister Christopher Klier und die Schriftführerin Theresa Klaus wurden in ihren Ämtern bestätigt. Beisitzer sind Luitgard Haßler und Tobias Engel. Kassenprüfer sind Dieter Braun und Ernst Haßler.

Aus familiären Gründen hatten sich die bisherigen Vorstandsmitglieder Alexandra Keller und Franziska Stöhr nicht mehr zur Wahl gestellt. Corinna Haßler bedankte sich bei den beiden Ausscheidenden für die gute Zusammenarbeit und die geleistete Arbeit in den vergangenen Jahren.

Luitgard Haßler