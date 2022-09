Das Schüler- und das Bezirksorchester des Nordbayerischen Musikbundes (NBMB) im Bezirk Oberfranken präsentieren am 3. Oktober um 17 Uhr, am Tag der Deutschen Einheit, in der Adam-Riese-Halle in Bad Staffelstein wieder ihre „Highlights der Blasmusik “.

Seit über drei Jahrzehnten kann man musikalische Höchstleistungen des Bezirksorchesters Oberfranken genießen. Den Konzertabend wird das Schülerorchester mit dem Stück „Pilgr-ims of Wolfryt“ von Jacob de Haan beginnen. Das Bezirksorchester wird nach der Pause mit „Heroic Fanfare“ den zweiten Teil eröffnen.

In der Pause werden die Mitglieder der Kreisbläserjugend Lichtenfels für Getränke und einen Imbiss sorgen. Die Jüngsten, das Schülerorchesters haben eine Woche ihrer Osterferien geopfert und haben sich im Schullandheim Pottenstein gut auf das Konzert vorbereitet.

Auch die Mitglieder des Bezirksorchesters haben sich in der zweiten Woche der Osterferien ebenfalls in Pottenstein zusammengefunden und die ausgewählten Stücke erfolgreich zusammen geübt.

Über 160 Jugendlich

Insgesamt werden aus dem Bezirk Oberfranken über 160 Schüler und Jugendliche aus 46 Vereinen ein abwechslungsreiches Konzert bieten. Der Kreisverband Lichtenfels ist mit Musikerinnen und Musiker aus acht Vereinen vertreten.

Die musikalische Gesamtleitung hat Michael Botlik. Unterstütz wird er von den Dirigenten Armin Häfner, Edmund Rolle und Michael Saffer.

Beginn ist am 3. Oktober um 17 Uhr in der Adam-Riese-Halle in Bad Staffelstein . Die beiden Orchester mit ihren Musikerinnen und Musikern werden zahlreiche Stücke darbieten. Dank der Unterstützung durch die Stadt Bad Staffelstein mit Erstem Bürgermeister Mario Schönwald ist es wiederum möglich, die „Highlights der Blasmusik “ in Bad Staffelstein zu präsentieren. Die Orchesterwochen werden von einem Team erfahrener Dozenten geleitet und erweisen sich als exzellente Fortbildungsmaßnahme.

Hoher Stellenwert

Die Hinführung von Kindern an Musikinstrumente hat im Blasmusikbereich einen hohen Stellenwert und hat somit eine sehr erfreuliche Entwicklung genommen. Mittlerweile sind aus den exzellenten Blasmusikerinnen und -musikern Dirigenten und Ausbilder in den Vereinen geworden.

Die Projekte Schüler- und Bezirksorchester wird vom Bezirk Oberfranken , vom Freistaat Bayern und von der Stadt Bad Staffelstein unterstützt. Die Fans der traditionellen Blasmusik und auch die der konzertanten Blasmusik werden sicher auf ihre Kosten kommen. hsü