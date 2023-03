Bei der Jahreshauptversammlung des CSU-Ortsverbandes Uetzing-Serkendorf blickten die Christsozialen auf das vergangene Jahr zurück. Neben Wahlen standen auch Ehrungen verdienter Mitglieder auf der Tagesordnung.

Stellvertretender Ortsvorsitzender Frank Kerner berichtete für die verhinderte Vorsitzende Christina Gründel über das vergangene Jahr. Der Ortsverband habe derzeit 48 Mitglieder, so der stellvertretende Vorsitzende. In seinem Rechenschaftsbericht gab Schatzmeister Gerhard Zillig nach 19 Jahren letztmalig einen Einblick in die finanzielle Situation des Ortsverbandes.

Wahlen und Ehrungen

Bei den anschließenden Vorstandswahlen wurde die verhinderte Ortsverbandsvorsitzende Christina Gründel wiedergewählt. Als Stellvertreter wurden Stefan Dinkel und Frank Kerner bestätigt. Neuer Schatzmeister wurde Herbert Schmitt und Schriftführer bleibt Marko Brosemann. Beisitzer für die nächsten zwei Jahre sind Anton Schlund und Jürgen Krappmann. Als Kassenprüfer wurden Otto Weis und Heinrich Bechmann gewählt.

Als Delegierte für die Bezirksvertreterversammlung wurden Christina Gründel, Stefan Dinkel, Frank Kerner, Herbert Schmitt und Anton Schlund gewählt. Ersatzdelegierte sind Marco Brosemann, Jürgen Krappmann, Margit Gründel und Gerhard Zillig.

Im Anschluss überreichten der Kreisvorsitzende Christian Meißner und der Zweite Bürgermeister und Vorsitzende des Ortsverbandes Bad Staffelstein Holger Then die Ehrennadel mit Stern für zehnjährige Parteitreue an Manfred Reichert. Für 20 Jahre Parteitreue wurde Hans „Friedel“ Dinkel mit der Ehrennadel mit zwei Sternen geehrt.

Bereits seit 40 Jahren gehört Georg Weiß der Christlich-Sozialen Union an. Er erhielt eine Urkunde und die Ehrennadel mit vier Sternen. gkle