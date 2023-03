Höhepunkt der Hauptversammlung der Frauenunion Altenkunstadt waren die Wahlen mit folgenden Ergebnis: Vorsitzende ist Melita Braun, Stellvertreterinnen sind Walburga Kraus und Maria Gottschlich. Die Schriftführerin ist Lucia Krüger, Schatzmeisterin Silke Groß. Als Beisitzerinnen fungieren: Brigitte Höh, Angelika Moritz, Johanna Schwarzmann, Uschi Welbers, Lorien Zabel. Die Delegierten für die Kreisversammlung sind: Maria Gottschlich, Brigitte Höh, Walburga Kraus, Lucia Krüger, Lorien Zabel.

Dass die vergangenen Jahre Spuren hinterlassen haben die oft nicht positiv waren, wurde während der Versammlung ersichtlich. Doch mit viel Optimismus machen die Frauen weiter.

Insgesamt bestätigte Vorsitzende Braun das in ihrer Rückschau. Besonders das Jahr 2021 war von Corona geprägt. So wurden etwa Weihnachtsgrüße nur schriftlich weitergeben. Das Rosenverteilen am Muttertagsvorabend nach dem Gottesdienst entfiel, ebenso waren keine Aktivitäten beim Straßenfest möglich, da es abgesagt worden war.

Schmerzhafter Abschied

Die Felixwohngruppe von Regens-Wagner hat Altenkunstadt leider verlassen. Noch bedrückender war der Abschied von der stellvertretenden Vorsitzenden Elke Willnecker die im Alter von 55 Jahren verstorben war.

Ein weiterer beklemmender Gedanke sei, dass in nur gut 1000 Kilometer Entfernung Menschen in einem Krieg sterben oder ihr Zuhause verloren haben. Es sei dennoch schön gewesen, dass man im Frühjahr 2022 mit Aktivitäten beginnen konnte. Es wurden vier Vorstandssitzungen abgehalten. Eine Versammlung der Kreisfrauenunion fand in Baiersdorf mit Landtagsabgeordneten Jürgen Baumgärtner statt. Auch die Vorstandssitzungen der CSU Altenkunstadt wurden regelmäßig besucht.

In Schwabthal war man beim Besuch der Landesvorsitzenden der Frauenunion Staatsministerin Ulrike Scharf dabei. Ebenfalls war man bei einem Besuch der Caritas-Tagespflege in Altenkunstadt .

Besonders schön war es sich zur Weihnachtsfeier nach zwei Jahren Pause zu treffen. Es sei von Gemeinderat Thomas Geldner ein wunderbares Programm erstellt worden. In der Adventszeit ging es nach München mit dem Kreisverband zum Besuch des Landtages.

Demnächst steht das 40. Jubiläum der Frauenunion an. Es soll in Burgkunstadt am 12. März um 11 Uhr im Hotel Drei Kronen gefeiert werden. Für diesen Tag hat sich Landtagspräsidentin Ilse Aigner angekündigt.

Roland Dietz