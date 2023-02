Klein aber fein, so kann man den CSU-Ortsverband Reundorf bezeichnen. Die Bedeutung des Ortsverbandes Reundorf wurde auch an den Gästen der Jahreshauptversammlung erkennbar. Vorsitzende Edith Güthlein konnte zu Beginn neben zahlreichen Mitgliedern auch Bundestagsabgeordnete Emmi Zeulner , Landtagsabgeordneten Jürgen Baumgärtner , Landrat und CSU-Kreisvorsitzender Christian Meißner sowie die Kreisvorsitzende der Frauen-Union Kathrin Roth und den Stadtverbandsvorsitzenden der CSU Christian Bauer begrüßen.

Auf die Frage nach der Reform des Wahlrechts hob Bundestagsabgeordnete Emmi Zeulner hervor: „Es ist ein Mandat auf Zeit, das wir Bundestagsabgeordnete wahrnehmen. Mein Herz hängt an den Menschen vor Ort, die ich in Berlin vertreten darf, aber ich stehe weiter zu dem wichtigen Ziel der Verkleinerung des Bundestages , das ist unsere Verantwortung. Dennoch dürfen wir nicht außer Acht lassen, dass auch die Ministerialbürokratie immer weiter wächst und wir auch hier dringend Stellen reduzieren müssen.“ Landtagsabgeordneter Jürgen Baumgärtner lenkte seinen Blick auf die im Herbst stattfindenden Landtags- und Bezirkstagswahlen und ging auch auf die prekäre Situation auf dem Wohnungssektor ein. CSU-Kreisvorsitzender und Landrat Christian Meißner schilderte in seinem Grußwort die derzeitige Lage bei der Unterbringung von Asylbewerbern.

Tolle Frauenquote

Trotz der Corona-Zwangspause im vergangenen Jahr konnte Vorsitzende Edith Güth-lein auch auf einige Ereignisse im Jahr 2022 zurückblicken.

Im Anschluss fanden dann die Wahlen des Vorstands statt. Alle zur Wahl stehenden Mitglieder wurden einstimmig gewählt. Diese Einigkeit würden sich einige Vereine und Parteien wünschen. Auch die Frauenquote wurde mit drei Frauen an der Spitze erfüllt. Insgesamt wurden sechs der zu vergebenden Posten mit Frauen besetzt. Der neue Vorstand setzt sich zusammen aus:

Vorsitzende Edith Güthlein, Stellvertretende Vorsitzende Simone Holzschuh, Gerhard Popp, Anna-Lena Holzschuh, Schatzmeister Richard Krapp und Schriftführer Helmuth Güthlein. Digitalbeauftragte ist Manuela Pfaffenberger. Als Beisitzer wurden Uwe Held, Robert Kober, Wolfgang Hetz, Ernita Habermann, Josef Müller , Erich Rettmann Christian Schedel sowie Stephan Kerkhof gewählt. Kassenprüfer sind Christine Dinkel und Andre Roder. Als Delegierte in die Kreisvertreterversammlung sind Anna-Lena Holzschuh, Edith

Güthlein und Simone Holzschuh gewählt. Ersatzdelegierte sind Christine Dinkel, Gerhard Popp und Ernita Habermann. red