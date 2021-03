Am Montagmittag kam es auf der B 173, kurz vor der Anschlussstelle Lichtenfels-Mitte, zu einem Verkehrsunfall mit einem schwer verletzten Lkw-Fahrer.

Zum Hergang: Ein 77-jähriger Ford-Fahrer befuhr die Bundesstraße in Richtung Bamberg und übersah kurz vor der Ausfahrt Lichtenfels-Mitte, dass diese sowie die rechte Fahrspur aufgrund von Bauarbeiten vorübergehend gesperrt war. Als er das erkannte, zog er zurück auf die linke Fahrspur. Hier befand sich jedoch inzwischen ein Müll-Lkw. Dessen Fahrer machte zwar noch eine Vollbremsung, konnte allerdings eine Kollision mit dem Ford nicht mehr verhindern. Ein weiterer Lkw, der hinter dem Müll-Lkw fuhr, erkannte die Situation zu spät und prallte frontal in dessen Heck. Der 55-jährige Fahrer dieses Lkw wurde in seiner Fahrerkabine eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden.

Anschließend kam er mit schweren Verletzungen am Bein ins Klinikum Lichtenfels . Die Bundesstraße musste zur Unfallaufnahme sowie der Bergung und Fahrbahnreinigung für rund zweieinhalb Stunden zum Teil voll gesperrt werden. Ersten Schätzungen zufolge entstand bei dem Verkehrsunfall ein Sachschaden von etwa 120 000 Euro. pol