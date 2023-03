Vor Kurzem fand die Generalversammlung des CSU-Ortsverbands Schwürbitz statt. In seiner Begrüßung freute sich Vorsitzender Daniel Richter über die Anwesenheit des Ortsverbands-Vorstandes von Neuensee Ralf Scharlippe sowie des ersten Bürgermeisters Jochen Weber. Richter blickte zurück auf ein erfolgreiches Jahr für den Ortsverband.

Durch einige Eintritte nähere man sich nun der 40-Mitglieder-Marke an, was sehr erfreulich sei. Auch der Altersdurchschnitt innerhalb des Ortsverbands senkte sich ab.

In seinem Ausblick machte der Vorsitzende Hoffnung darauf, dass sich die Kreisvorstandschaft in diesem Jahr in Schwürbitz treffen werde.

Gemeinderätin Katja Ament berichtete aus dem Gemeinderat. So seien unter anderem die Kosteneinsparungen durch die Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED immens. Zur zentralen Entkalkungsanlage sei eine Machbarkeitsstudie in Arbeit und deren Ergebnis bald zu erwarten. Das Schwürbitzer Kriegerdenkmal wurde umfassend restauriert. Zudem befasse man sich momentan mit der neu eingerichteten Sicherheitswache in Zusammenarbeit mit der Polizei .

Viele Projekte und Wahlen

Das neue Verkehrskonzept ist nun in der ganzen Gemeinde gültig. Neue Schilder werden demnächst aufgestellt. Das Seniorentaxi für Bürger über 75 Jahren ist auch eine Erfolgsstory. Die Renovierung der Turnhalle sei momentan zurückgestellt. Der Glasfaserausbau in Schwürbitz läuft. Ament verwies noch auf die von Playmobil aufgelegte Figur einer Korbmacherin, die jedes Neugeborene überreicht bekomme.

Die Neuwahlen des CSU-Ortsverbandes Schwürbitz brachten folgendes Ergebnis: Vorsitzender bleibt Daniel Richter . Stellvertreter sind Michael Stettner, Julian Fleischmann und Thomas Gruber. Des Weiteren wurden Schatzmeister Olaf Kunkel, Schriftführer Jürgen Scheller sowie Digitalbeauftragte Lea Höppel gewählt.

Die Beisitzer sind Jochen Höppel, Carlo Scheidt, Kevin Frey, Jonas Becker, Sebastian Stettner, Uwe Ehrsam, Wilfried Kraus, Jürgen Widenka. Als Kassenprüfer sind Elmar Dümlein und Stefan Motschenbacher gewählt.

Kreisdelegierte und Ersatzleute sind Daniel Richter , Julian Fleischmann, Sebastian Stettner, Olaf Kunkel, Jonas Becker, Kevin Frey, Michael Stettner und Jürgen Scheller.

Stefan Motschenbacher