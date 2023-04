Bei der kürzlich stattgefundenen Jahreshauptversammlung überraschte der Vorsitzende des Obst- und Gartenbauvereins Mistelfeld , Ulli Zech, gleich drei Mitglieder.

Zunächst hob er in seiner Laudatio das Wirken von Rudolf Morgenroth hervor. So sei Rudi, wie er genannt wird, seit 1991 stellvertretender Vorsitzender und somit an vorderster Front im Verein tätig, obwohl er immer im Hintergrund bleiben wolle, so Zech.

Er wurde zusammen mit Christa Kainer nach dem Tod des damaligen Vorsitzenden Hans Pitterich zum Stellvertreter gewählt und hat sich seither immer wieder als Zweiter Vorsitzender zur Wahl gestellt. Neben Vorträgen, Fahrten und Wanderungen organisiert er auch Baumschnittkurse oder früher so manche Betriebsbesichtigung.

Auch Greta Schmitt wurde für ihre über 25-jährige Vorstandstätigkeit zum Ehrenmitglied ernannt. Sie half bei vielen Aktivitäten und zeigte bei den Bastelarbeiten ihr Können.

Auch Ehemann ausgezeichnet

Eine Überraschung gab es für Ehemann Hans-Jürgen Schmitt, der zwar kein Vorstandsamt bekleidete, aber immer die Grünanlagen pflegte und dies über viele Jahre zum Wohle der Dorfbevölkerung und des OGV tat. Er wurde auch zum Ehrenmitglied ernannt. Kreisfachberater Michael Strohmer lobte die drei neuen Ehrenmitglieder. Es sei schön, dass über viele Jahre engagierte Mitglieder auch die Ehrenmitgliedschaft erhielten. Sabine Rießner, zweite Bürgermeisterin von Lichtenfels schloss sich den Glückwünschen an. jp