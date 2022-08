Anlässlich des 95-jährigen Bestehens der Leuchsentaler Blasmusik lädt der Gesang- und Musikverein Mistelfeld am 27. August ab 19 Uhr zu einem Böhmischen Abend auf dem Kirchplatz ein. Der Eintritt ist natürlich frei.

Einen Abend lang gibt es böhmisch-mährische Schmankerl für die Ohren und fürs Gemüt. Die Dirigenten Norbert Brand und Dominik Laubert haben ein vielfältiges Programm zusammengestellt. So werden neben zahlreichen Stücken des Altmeisters Ernst Mosch auch neuere Kompositionen etwa von Peter Schad, Michael Kuhn oder Alexander Pfluger zu hören sein.

Mit diesem Konzert will sich die Leuchsentaler Blasmusik bei ihren treuen Zuhörern bedanken und zusammen mit ihnen den 95. Geburtstag der Kapelle feiern. Bei einem breiten Getränkeangebot und ausgewählten Speisen soll es ein geselliger und kurzweiliger Abend werden. Erstmals werden auch Flammkuchen angeboten.

Das Konzert findet auf dem Kirchplatz als Open-Air-Veranstaltung statt. Ganz ohne Zelt sollen der laue Sommerabend und der Sonnenuntergang genossen werden können.

Mit Einbruch der Dunkelheit wird der Platz mit der Pfarrkirche St. Andreas und dem alten Schulhaus farblich in Szene gesetzt. Mit dem Erlös will man die Jugendarbeit im Verein voranbringen. So wird im September eine weitere Bläserklasse gegründet.

Bei schlechtem Wetter muss die Veranstaltung leider kurzfristig abgesagt werden. Entsprechende Informationen werden rechtzeitig im Vorfeld auf der Homepage leuchsentaler.de sowie bei Facebook und Instagram veröffentlicht.

Martin Dirauf