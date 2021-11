„Die Straßenverhältnisse und die Verkehrssicherheit in Wiesen werden durch diese umfassende Baumaßnahme maßgeblich verbessert. Auch der Ortskern dieses so schönen Dorfes wird weiter aufgewertet“: Davon ist Landrat Christian Meißner ( CSU ) laut einer Pressemitteilung des Landratsamts Lichtenfels überzeugt. Gemeinsam mit dem Ersten Bürgermeister von Bad Staffelstein, Mario Schönwald (FW), vollzog er in der vergangenen Woche den symbolischen ersten Spatenstich für die Sanierung der Kreisstraße LIF 7 in der Ortsdurchfahrt Wiesen . Begonnen hat die Baumaßnahme in der zweiten Oktoberwoche mit dem Neubau der Wasserleitungen in der Döringstadter Straße.

Gehwege werden angebaut

Der Ausbau erfolgt in Abstimmung und in Zusammenarbeit mit der Stadt Bad Staffelstein . Im Zuge der Erneuerung der Fahrbahndecke werden auch die Entwässerung und die Versorgungsleitungen überarbeitet, und die Stadt Bad Staffelstein lässt beidseitig der Straße Gehwege anlegen. Erster Bürgermeister Mario Schönwald betonte anlässlich des Spatenstichs: „Die Verkehrssicherheit für unsere Bürger steht für uns an oberster Stelle, deshalb freut es mich besonders, dass wir diese in einer gemeinsamen Maßnahme mit dem Landkreis deutlich verbessern können.“

Los gingen die Arbeiten in der zweiten Oktoberwoche in der Döringstadter Straße. Hier beginnt am Hochwasserdamm auch die Ausbaustrecke und führt über den Dorfanger bis zur Altmainstraße. Insgesamt werde die Ortsdurchfahrt auf einer Länge von über 500 Metern ausgebaut, erläutert der Leiter des Kreisbauhofs, Heiko Tremel.

Bis Oktober 2022

Die Gesamtkosten mit Nebenkosten belaufen sich für den Landkreis Lichtenfels auf 1 200 000 Euro, die Stadt Bad Staffelstein investiert für den Gehweg 260 000 Euro, für Wasserversorgung 450 000 Euro, für Kanalhausanschlüsse 165 000 Euro, für Beleuchtung 15 000 Euro und für den FTTB-Ausbau (Glasfasernetz) 56 000 Euro.

Die Straßenbauarbeiten sollen bis Oktober 2022 abgeschlossen sein. red