In der Nacht zum Sonntag kam es bei Redwitz an der Rodach fast zu einem Unfall mit einem Streifenwagen der Lichtenfelser Polizei , als ein bislang unbekannter Mann mit einem Pkw von Redwitz kommend mit hoher Geschwindigkeit auf die Bundesstraße 173 einbog. Nur ein Ausweichen des Polizeibeamten verhinderte einen Zusammenstoß. Der Streifenwagen wendete und nahm die Verfolgung des in Richtung Zettlitz davonrasenden blauen Daimler auf. Aufgrund der Witterungsverhältnisse wurde jedoch abgebrochen. Dennoch fanden die Polizeibeamten den bereits verunfallten Pkw an der Zettlitzer Kreuzung versperrt vor. Der Fahrer hatte aufgrund der überhöhten Geschwindigkeit die Kontrolle über das Auto verloren und war gegen einen Ampelmast gefahren, der dadurch abgeknickt wurde. Zeugen sahen im Anschluss, wie sich ein Mann von der Unfallstelle entfernte. Eine Fahndung mit einem Polizeihund verlief ohne Erfolg. Die Ermittlungen wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort wurden aufgenommen, der Halter zwar ermittelt, aber noch nicht, wer gefahren ist. Die Polizei bittet deshalb um Hinweise aus der Bevölkerung, wer den Wagen am Samstagabend gesehen hat und Angaben zum Fahrer machen kann. Der Schaden wird auf 15.000 Euro geschätzt. pol