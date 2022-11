Nach fast dreijähriger Pause wegen Corona ist es nun endlich wieder so weit: Vom 31. Januar bis 8. Februar 2023 organisiert der Landkreis Bad Kissingen eine Reise in den Partnerlandkreis Tamar (Israel). Auf dem Programm stehen unter anderem eine Rundfahrt durch den Partnerlandkreis, eine Wanderung durch den Nationalpark Nahal David, eine Wüstentour, eine Besichtigung des Unesco-Weltkulturerbes Masada und Stadtführungen in Jerusalem und Tel Aviv, heißt es in einer Pressemitteilung. Auch geht es nach En Bokek, wo man ausgiebig shoppen oder sich auf dem Toten Meer treiben lassen kann.

Es hat Tradition, dass manche Reiseteilnehmerinnen und -teilnehmer beim "Dead Sea Marathon" beziehungsweise dem "Ein Gedi Friedenslauf" mitmachen. Ein ganz besonderes Erlebnis, denn die Strecken verlaufen am Ufer des Toten Meeres, wo sich mit 417 Metern unter N.N. der tiefste Punkt der Erde befindet.

Zur Auswahl stehen fünf Wettbewerbe: 50 (Ultramarathon), 42,2 (Marathon), 21,1 (Halbmarathon), 10 und 5 Kilometer. An der Fahrt teilnehmen können nicht nur Jugendliche und/oder Sportbegeisterte, sondern alle, die Interesse an dem vielfältigen Land, dessen Kultur und Religion, vor allem aber auch dessen Bewohnerinnen und Bewohnern haben, heißt es in der Mitteilung weiter.

Die Kosten für Landkreisbewohner - inklusive Flughafentransfer, Flug, Halbpension und Eintrittsgeldern - betragen 1250 Euro pro Erwachsenen, Jugendliche (Mindestalter 15 Jahre) zahlen 870 Euro pro Person. Die Fahrt wird vom Landkreis Bad Kissingen finanziell unterstützt. Mehr Informationen, das vorläufige Programm sowie einen Anmeldebogen gibt es im Internet unter: http://kg.de/m_29215. red