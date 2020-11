Kunstgenuss gibt's im KKV vorerst nur digital, denn der Kunstverein sagt seine geplanten Veranstaltungen bis Jahresende ab. Das reguläre Programm startet voraussichtlich wieder im Januar.

Die Galerie des Kunstvereins (KKV) bleibt voraussichtlich bis Jahresende geschlossen. Sämtliche bis einschließlich Dezember geplanten Veranstaltungen wie die für November vorgesehene Jahresausstellung der Mitglieder und Freunde des KKV sowie die Literarischen Matineen finden nicht statt.

Den Auftakt zum Ausstellungsprogramm macht ab 17. Januar die Schweinfurter Malerin Linde Unrein. Die Künstlerin lädt außerdem Sonntag, 31. Januar, um 11 Uhr, zu einer Lesung aus ihrem aktuellen Gedichtband ein. In der Veranstaltungsreihe "Literarische Matinée" empfängt der KKV am 17. Januar, um 11 Uhr, Susanne Hempfling. Sie liest Annie Kagan: "Das zweite Leben des Billy Fingers". Man kann in der Zwischenzeit die digitalen Angebote des KKV auf www.kunstverein-kronach.de. red