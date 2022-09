Er spielte in seiner zwei Jahrzehnte währenden Karriere über 2000 Konzerte in 35 Ländern, tourte mit unterschiedlichsten Künstlern wie Whitney Houston oder José Gonzales, verkaufte zigtausende von Alben, schrieb über 400 Songs , komponierte vielbeachtete Filmmusiken unter anderem für die Krimireihe „Tatort“ und enterte gemeinsam mit seiner Ehefrau Eleni Zafiriadou unter dem Namen „Sea + Air“ die deutschen Hitparaden. Auch in der Liedermachersendung „TV Noir“ des ZDF ist der 43-Jährige ein gerngesehener Gast.

Die Rede ist von dem deutschen Singer und Songwriter Daniel Benyamin, der trotz seiner großen Erfolge immer noch gerne auf Kleinkunstbühnen spielt, wo der Kontakt zum Publikum bekanntlich am intensivsten ist. In einer von ihnen, der Burgkunstadter Kneipe „Rösla“, wollte er am 4. Dezember vergangenen Jahres spielen, doch die Corona-Pandemie machte ihm einen Strich durch die Rechnung. Am Samstag, 24. September, um 20 Uhr wird das Konzert nachgeholt.

„Rösla“-Wirt Stephan Herold outet sich als großer Fan des Musikers , der akustische Popmusik mit Neoklassik, Jazz und elektronischer Musik kreuzt: „Ich habe Daniel Benyamin bisher dreimal live gesehen: bei der ‚Rolling Stone Roadshow‘, beim ‚Orange Blossom Festival‘ in Beverungen und beim ‚Haldern-Pop-Festival‘. Jedes Mal vor über 1000 Leuten und jedes Mal sehr beeindruckend.“

In ihm reifte der Gedanke, Benyamin für ein Konzert nach Burgkunstadt zu holen. Dort wird der Musiker sein kreatives Füllhorn aus zerbrechlichen, energiegeladenen und atmosphärisch-dichten Songs über das Publikum ausschütten.

Darunter befinden sich auch Stücke aus seinem aktuellen Album „Solitarity“, das 2020 während des Corona-Lockdowns entstanden ist. stö.