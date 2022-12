Nach der Corona- Pandemie sind fast alle Gruppen beim TV Weismain voll durchgestartet: Dies war beim wieder ausgetragenen Nikolausturnen in der Weismainer Stadthalle ersichtlich: Es war schon ein imposantes Bild, als der Vorhang fiel und die meist jungen Sportlerinnen und Sportler zu sehen waren.

Neben den kleinen und großen Sportlern hieß Vorsitzende Manuela Trebeck eine Stadthalle mit fast 300 Personen willkommen. Auch zahlreiche Ehrenmitglieder und Altbürgermeister Fritz Dietz waren zu diesem Sportspektakel gekommen. Mit Moderator Andi Schneider ging es dann mit dem Programm auch schon gleich los.

Man konnte von Anfang an erkennen, was heute zum Sport gehört: Bewegung , Outfit, Musik, Licht und die richtige Performance. Die Jungs und Mädels zeigten beim Balancieren, Handstandüberschlag und Purzelbäumeschlagen, was sie alles können. Die ESDO-Gruppe war erfolgreich beim Schnuppertag, so kamen etliche Mädels und Jungs dazu.

Mit ihren Leitern Andi Schneider, Mario Rudolf und Frank Knauer zeigten sie sehr spielerisch, was sie in diesem Selbstverteidigungssport schon gelernt haben.

Beifall gab es, als einer der Jugendlichen seinen Lehrer mit einem Dreh auf die Bretter geschickt hatte.

Folgende Sportler waren in diesem Jahr dabei: Simon, Mario, Sophie und Elisabeth Rudolph, Manuela Trebeck, Vivien und Moritz Hellgeth, Anna und Magdalena Beßlein, Emil Beuerle, Katrin Siegmund, Raimund Dauer, Schmitt Frank, Marie und Sonja Fischer, Ida Engelmann, Luis und Hannes Grasser, Elsa Beuerlein , Silke Säum, Julia Treiber, Frank, Anna und Luisa Knauer, Josefine und Christoph Klamert, Josefina Kraus, Sophie Bienlein, Dora Hoch, Thomas Schwarzmeier, Joachim Kremer, Emma Eitzenberger, Maria Kral, Silke Alf, Anette Säum, Celine Fischer, Leonie Geiger und Ramona Zengel. Roland Dietz