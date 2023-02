„So viel Geld auf einmal haben wir schon lange nicht mehr in der Hand gehabt“, war die erste Reaktion von Elke Wuthe, Fachbereichsleiterin der „Die Kita gGmbH“, als sie im Kindergarten Kreuzkirche Besuch einer Abordnung der VR Bank Oberfranken Mitte erhielt. Die Freude war auch verständlich, denn Bereichsdirektor Gerhard Zettel hatte ihr gerade einen Scheck über 11.000 Euro überreicht.

Das unverhoffte Geld kam gerade recht, denn „durch Corona konnten sich in den letzten Jahren auch die Eltern nicht so aktiv wie gewohnt einbringen“, so Wuthe. Mit den Einnahmen aus ihrem Basar sei es sonst auch mal möglich gewesen, die vorhandene Grundausstattung zu ergänzen, erklärte Elke Wuthe. „Zusätzliche Anschaffungen zum Standard sind mit dem normalen Budget nicht möglich. Die kann man sich nur leisten, wenn man Spenden bekommt, wie eben jetzt von der VR Bank.“

Mit dem Geld können jetzt elf der angeschlossenen Einrichtungen einiges aus ihren vorhandenen Wunschlisten abhaken. Ganz oben stehen dort zum Beispiel neue Spielgeräte für die Krippe und den Garten, Bewegungs- und Lernmaterial sowie Ausstattungen für Rollenspielzimmer, Gruppen- und Turnräume. dh