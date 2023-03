Heinz Mösch bleibt Vorsitzender der Feldgeschworenenvereinigung Kulmbach und Umgebung, Harald Unger sein Stellvertreter. Neben den Wahlen standen Ehrungen im Mittelpunkt der Hauptversammlung in Ludwigschorgast .

Bürgermeisterin Doris Leithner-Bisani stellte die Bedeutung der Arbeit der Feldgeschworenen heraus. Alexander Dichtl, stellvertretender Leiter des Kulmbacher Amts für Digitalisierung und Vermessung, dankte den Ehrenamtlichen für die Unterstützung. Gegenwärtig seien am Hauptamt in Kulmbach und in der Außenstelle in Kronach 100 Vermessungen beantragt, im vergangenen Jahr habe man insgesamt knapp 500 Anträge abgearbeitet.

Harald Unger freute sich, dass im Vorjahr 21 neue Feldgeschworene gewonnen werden konnten. Landrat Klaus Peter Söllner würdigte die hervorragende Zusammenarbeit zwischen Landkreis Kulmbach und Vermessungsamt . Grußworte sprachen ferner die beiden Landtagsabgeordneten Inge Aures (SPD) und Martin Schöffel (CSU).

Folgende Beisitzer wurden gewählt: Alfons Spörlein (Weismain), Horst Meisel (Mainleus), Hans Lauer (Kasendorf), Roland Meisel (Kulmbach), Werner Gareis (Presseck), Hans Matussek (Himmelkron), Werner Friedmann (Thurnau) und Heinz Pöhner (Neudrossenfeld).

Schriftführer ist Matthias Fischer, Kassier Stefan Durst und Martin Hain, beide arbeiten im Vermessungsamt . Als Kassenprüfer fungieren Matthias Hildner (Stadtsteinach) und Paul Schott (Marktleugast).

Über staatliche Ehrungen durften sich Werner Friedlein und Otto Müller aus Kulmbach sowie Hermann Steinlein, Alwin Steinlein und Erwin Münch aus Wirsberg (alle 50 Jahre); Reinhard Heisinger und Peter Hübner aus Ködnitz, Reinhold Eichhorn, Georg Herold, Robert Kolb und Helmut Friedlein aus Mainleus sowie Werner Küfner und Friedrich Albrecht aus Neudrossenfeld (alle 40 Jahre); Roland Meisel, Wolfgang Passing, Roland Münch, Helmut Thurn, Robert Passing, Heinrich Grampp, Wilhelm Maier und Harald Hilpert aus Kulmbach, Heinrich Koch, Erich Röder und Karl Lauterbach aus Harsdorf sowie Alfred Hofmann, Max Höhne, Peter Rohr und Thomas Weigel aus Neudropssenfeld (alle 25 Jahre) freuen.

Die Ehrungen der Feldgeschworenenvereinigung gingen an Reinhard Heisinger und Peter Hübner aus Ködnitz, Heinrich Koch, Erich Röder und Karl Lauterbach aus Harsdorf, Manfred Held, Daniel Schmidt und Marco Ruppert aus Kulmbach, Harald Gredlein aus Rugendorf, Dieter Gebhardt, Gerhard Hahn, Heinrich Hückmann, Rainer Kurtz , Thomas Purucker und Reinhold Täffner aus Wirsberg, Reinhold Eichhorn, Peter Löbling und Reiner Meußgeier aus Mainleus sowie Alfred Hofmann, Max Höhne, Peter Rohr und Thomas Weigel aus Neudrossenfeld. Rei.