Die Naturbühne in Trebgast erweitert das Freilichtprogramm und bietet großen und kleinen Besuchern neben der Eigenproduktion „Wickie und die starken Männer“ ein weiteres Familienstück: Am 20. Juli, 27. Juli sowie am 15. August jeweils um 15 Uhr wirbeln „Pettersson, Findus und der Hahn“ über die Felsenbühne. Das turbulente Abenteuer von Sven Nordqvist ist ein Gastspielangebot der Rosenberg Festspiele . In Kronach wurde das kurzweilige Stück in der vergangenen Vorweihnachtszeit gespielt.

50 Minuten Spielzeit

Die Veranstalter beschreiben die Handlung des Stücks in einer Pressemitteilung: In dem rund 50 minütigen Stück ohne Pause für Theaterfans ab drei Jahren hat Kater Findus ein rundum zufriedenes Leben auf dem Hof von Bauer Pettersson. Das Erschrecken der Hühner ist eine seiner Lieblingsbeschäftigungen. Und die Hühner Henriette und Soffi-Moffi haben auch ihren Spaß daran. Doch alles ändert sich, als Pettersson eines Tages den Hahn Caruso anschleppt.

Plötzlich geht alles drunter und drüber. Die beiden Hennen sind von Carusos Verführungen sofort hin und weg, aber er ist einfach nur nervig. Findus muss den eingebildeten Gockel los werden. Am besten mit einer List. Doch so einfach lebt es sich doch nicht mit einer Lüge. Und als auch noch der Fuchs die Gegend unsicher macht, könnte man jeden Verbündeten brauchen. Zusammen ist man eben doch stärker. Die Regie führt Bernd Berleb, der auch für die Umsetzung von „Wickie“ verantwortlich ist. Das Kostümbild ist von Wolfram Müller-Broeder.

Es spielen: Frank Endrich, Marion Regnet, Doris Stein, Hedda Sundby und Thomas Ziegelhöfer.

Tickets gibt es im Vorverkauf unter dienaturbuehne.de sowie an den Vorverkaufsstellen. red