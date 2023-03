Der Wahlkampf war das Thema bei der Jahreshauptversammlung der SPD. Nicht nur Landtagskandidat Holger Grießhammer stellte die Politik der SPD dar, sondern auch der Kulmbacher Oberbürgermeister Ingo Lehmann fand klare Worte – vor allem gegenüber der Wählergemeinschaft Kulmbach (WGK). „Wir haben in den letzten drei Jahren sehr viel gemacht: Wir haben im Unicampus 11,5 Millionen Euro verbaut“, zog Lehmann eine erste Bilanz. Auch das aktuelle Top-Thema „Erhalt des Güterbahnhofs“ streifte er.

Die Universität und die Verantwortlichen müssten mit der Initiative, die sich für den Erhalt des Güterbahnhofs stark macht, reden. „Wir haben der Universität den roten Teppich ausgerollt. 200 Studierende sind schon in Kulmbach . Und die Uni forscht an alternativen Ernährungsformen“, erklärte der OB. Aus diesem Grund sei das Wettern der CSU gegen Insekten in Nahrungsmitteln kaum verständlich. Denn auf Landesebene würden Förderungen in Millionenhöhe für genau dieses Thema zur Verfügung gestellt. Auch gegen die WGK konnte sich Lehmann Seitenhiebe nicht verkneifen: „WGK steht inzwischen für ,Wir gegen Kulmbach ‘. Wir haben jetzt den Haushalt – auch von der Aufsichtsbehörde genehmigt. Aber das Landratsamt und der Landrat fordern genau das, was wir machen wollten: eine Anhebung der Steuersätze auf Landesniveau, so dass wir Konsolidierung bekommen können“, so der OB und bewertete die Ablehnung des Haushaltes als politisches Ränkespiel, um die SPD in ein schlechtes Licht zu rücken und die Macht der „Verhinderungsmehrheit“ zu demonstrieren.

Ortsvorsitzende Heike Schweens hofft, dass im Wahljahr neue Mitglieder den Weg zur SPD finden. Aus diesem Grund initiiert die SPD regelmäßig – jeweils dienstags – vor den Stadtratssitzungen einen Stammtisch. Der erste findet am 25. April um 18 Uhr in der Kommunbräu statt. Weitere sind dort am 23. Mai und am 27. Juni geplant.

Für ein halbes Jahrhundert Treue zur SPD zeichneten Ingo Lehmann und Heike Schweens Volker Kreisel und Wolfgang Sandler aus. 40 Jahre halten Hans-Jürgen Ittner, Karola Eichner, Günther Hartmann, Hans Werther und Heidi Meisel den Sozialdemokraten die Treue. Ursula Hampel, Richard Ströbel und Matthias Meußgeyer wurden für 25 Jahre Mitgliedschaft geehrt. Und seit zehn Jahren ist Alfred Braunersreuther bei der SPD.

Das Ergebnis der Neuwahlen: Ortsvorsitzende bleiben Ingo Lehmann und Heike Schweens, Stellvertreter sind Matthias Hahn und Elisabeth Weith, Kassier Jürgen Mertel, Schriftführer Matthias Lau, Beisitzer: Inge Aures , Erika Brose, Gabi Wiesel, Brigitte Sandler, Pauline Schweens, Theresa Weith, Tim Blüchel, Daniel Ferch, Peter Georgius, Thomas Gremer, Heiko Hartmann, Jürgen Kohlberger, Matthias Meußgeyer, Bernd Werther, Moritz Reinhard. so