Der CSU-Ortsverband Ludwigschorgast hat bei seiner Jahresversammlung einen neuen Vorstand gewählt und langjährige Mitglieder geehrt. Bürgermeisterin Doris Leithner-Bisani wurde einstimmig an der Spitze des CSU-Ortsverbandes bestätigt.

Das gesamte Ergebnis der Neuwahlen: Vorsitzende: Doris Leithner-Bisani, 2. Vorsitzende: Heike Mayer, Schatzmeister: Roland Konrad, Schriftführerin: Sigrid Schmutzler, Digitalbeauftragter: Enrico Porzelt, Beisitzer: Ottmar Neff, Lukas Ernst, Reinhard Hildner, Werner Günter, Rudi Pabel, Lukas Ott, Alfred Schreiner und Lucia Uome, Kassenprüfer: Michaela Popp und Thorsten Schwieder, Delegierte für die Kreisvertreterversammlung: Heike Mayer, Doris Leithner-Bisani, Sigrid Schmutzler und Enrico Porzelt, Ersatzdelegierte: Roland Konrad, Lucia Uome, Reinhard Hufnagl und Michaela Popp.

Im Rahmen der Veranstaltung wurden folgende Mitglieder geehrt: zehn Jahre: Katrin Popp, Holger Ständner; 25 Jahre: Rudi Pabel, Jürgen Köhnlein; 50 Jahre: Georg Wamser; 60 Jahre: Hans Günther .

Der CSU-Ortsverband hat aktuell 37 Mitglieder . In ihrem Rechenschaftsbericht sprach Bürgermeisterin Leithner-Bisani auch über Veranstaltungen , wie das „Baustellengespräch“, bei dem es um die Besichtigung des Umbaues an der Kreuzung B 303/Haupt- und Bahnhofstraße ging.

Diese Projekte stehen an

Leithner-Bisani gab einen Einblick in vergangene und geplante Projekte. Das Sturzflutrisikomanagement werde in der Bürgerversammlung am 23. März vorgestellt. Die Planungen für die Sportstättensanierung würden auch in der Bürgerversammlung vorgestellt.

Außerdem wolle der Ortsverband gemeinsam mit dem Forstamt Stadtsteinach einen neuen Waldweg bauen. Schatzmeister Roland Konrad zeigte bei der Versammlung eine gute Kassenlage auf. Werner Reißaus