Die Menschen, die im Landkreis Kulmbach in der Gebäudereinigung arbeiten, bekommen deutlich mehr Geld . Der Einstiegsverdienst in der Branche klettert auf 13 Euro pro Stunde – 12,6 Prozent mehr als bislang. Beschäftigte in der Glas- und Fassadenreinigung kommen jetzt auf einen Stundenlohn von 16,20 Euro (plus 9,4 Prozent). Das teilt die Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt ( IG BAU ) mit.

„Wer Schulen und Büros putzt oder für Hygiene im Krankenhaus und Altenheim sorgt, macht einen unverzichtbaren Job. Dafür gibt es nun eine wichtige Anerkennung“, sagt Uwe Behrendt.

Der Bezirksvorsitzende der IG BAU Oberfranken appelliert an alle Reinigungskräfte in der Region, ihre nächste Lohnabrechnung zu prüfen. „Jede Reinigungsfirma muss sich an die neuen Standards halten. Wer trotzdem zu wenig bekommt, sollte sich an die IG BAU wenden“, rät Behrendt. red