In der vergangenen Woche fand an der Carl-von-Linde-Realschule eine Alltagskompetenzwoche für die Schüler der siebten Klassen statt. Verschiedene Themen standen auf dem Programm, darunter Cybermobbing, richtige Mülltrennung oder tatsächlich auch wichtige Kompetenzen wie Betten beziehen, Wäsche bügeln oder leichte handwerkliche Tätigkeiten. „Die Schüler lernen, wie man Löcher in Wände bohrt, einen Dübel setzt oder einen Überweisungsträger ausfüllt“, sagte Thomas Hahner, Mitarbeiter der Schulleitung . Doch auch das Kochen durfte in der Kompetenzwoche nicht zu kurz kommen.

Zwei Tage verbrachte jede siebte Schulklasse im Mupäz der Museen im Kulmbacher Mönchshof. Zum einen erhielten die Schüler eine Führung durch das Bäckereimuseum mit Informationen zum sinnvollen Lebensmitteleinkauf und anschließenden Kochkurs, in dem es um die Verarbeitung von Brotresten ging. „Das Beste war die Nachspeise“, fand Tizian aus der 7a, und Klassenkameradin Elisa fand es auch gut zu sehen, was man aus altem Brot alles noch machen kann, „bei uns bekommen es allerdings die Hasen“, verriet sie. Am Folgetag fand für die Schüler ein Kochduell statt, für das sie mit viel Eifer in vier Gruppen ein Drei-Gänge-Menü zusammenstellten.

Elisa kocht und backt auch zu Hause gern und hatte ein Rezept für Bananenkuchen im Kopf, in einer anderen Gruppe bauten die Teilnehmer auf Salat mit gebratenen Zucchini und einen Ananaskuchen zum Dessert. Leon und Anton hatten sich freiwillig zum Zwiebelschneiden gemeldet, und ihre Meinung ist: „Auch Jungs sollten kochen können, wir helfen auch zu Hause ab und zu.“ Pommes mit Currysauce war die Hauptspeise in ihrer Gruppe. Für Nudelfan Peter hingegen war es klar, dass ein Pastagericht auf den Tisch muss, mit Tomatensauce und Gemüse. „Ich koche eigentlich jeden Tag zu Hause“, erzählte der Siebtklässler, Burger und Pasta mag er besonders gern. Und Duygu, Jakob und Lukas legten Wert auf einen schön gedeckten Tisch und falteten die schönsten Servietten-Dekorationen.

Die Schüler zeigten sich von der Alltags-Kompetenzwoche recht angetan, es sei gar nicht mal so schlecht „und mal eine Abwechslung, man lernt auch die Zusammenarbeit im Team“, meinte Elisa. Schulkamerad Felix fand es cool, etwas Neues zu lernen und das Ganze praktisch zu erfahren. „Manche wissen bestimmt nicht, wie man eine Spül- oder Waschmaschine bedient.“

Die Kosten wurden vom Freistaat Bayern, Kiwanis und von der Schauspielerin Bettina Zimmermann übernommen. „Wir hoffen, dass unsere Schüler viele Aspekte mitnehmen konnten, die ihnen später und auch jetzt schon helfen können, den Alltag zu meistern“, sagte Thomas Hahner. up