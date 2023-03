Bei der Jahreshauptversammlung der Feuerwehr Lanzenreuth wurden Stephan Stübinger für 25 Jahre, Helmut Bär und Kommandant Bernd Höhl für 40 Jahre aktiven Feuerwehrdienst geehrt.

Kommandant Bernd Höhl berichtete, dass nach pandemiebedingten Ausfällen nun endlich wieder Schulungen und Übungen nach Dienstplan abgehalten werden konnten. Außerdem wurde die Wehr zu zwei Einsätzen im Umkreis gerufen.

Jugendwart Holger Gaudig referierte im Anschluss über die Aktivitäten der Jugendfeuerwehr Lanzenreuth im vergangenen Jahr. Als Höhepunkt wurde der Kreisjugendleistungsmarsch in Untersteinach genannt. Für diesen übten die Jugendlichen über mehrere Wochen hinweg gemeinsam mit der Nachbarwehr aus Hutschdorf. Belohnt wurde dies mit dem siebten und dem ersten Platz, welcher für den Bezirksmarsch in Oberhaid (Landkreis Bamberg) qualifizierte.

In seinem Grußwort dankte der stellvertretende Landrat Jörg Kunstmann für das ehrenamtliche Engagement und dem Bürgermeister für die finanzielle Unterstützung. Martin Bernreuther, Erster Bürgermeister der Marktgemeinde Thurnau, dankte für die reibungslose und unkomplizierte Zusammenarbeit mit der Marktgemeinde. Die Zunahme an passiven und aktiven Mitgliedern in einer so kleinen Wehr entgegen dem aktuellen Trend hob er als besonders positiv hervor. Kreisbrandrat Thomas Hoffmann honorierte die enge Zusammenarbeit mit der Nachbarwehr in Hutschdorf im Jugendbereich, da eine entsprechende Kooperation die Zukunft kleiner Feuerwehren auf dem Land sein werde. red