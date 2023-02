Die Sanierung des Freibades in Thurnau ist eines der schwierigsten Projekte, die der Markt in den vergangenen Jahren in Angriff genommen hat. Daraus machte Bürgermeister Martin Bernreuther ( CSU ) bei der jüngsten Gemeinderatssitzung keinen Hehl. Der Grund für die Schwierigkeiten liegt in der Tatsache, dass verschiedene Förderprogramme nicht miteinander kombiniert werden können.

Geld von Bund und Freistaat

Die Unterstützung des Freistaates konzentriert sich darauf, das Becken instandzusetzen. Im vergangenen Jahr konnten mit großer finanzieller Unterstützung die Risse im Untergrund verpresst werden. Das Becken ist mit einer neuen Plane ausgestattet worden. Jetzt kommt Teil zwei, der nicht minder wichtig ist: die Schwimmbadtechnik, die sanitären Anlagen und die Außenanlagen. All das kann mit Hilfe eines Förderprogrammes des Bundes saniert werden. Der Markt Thurnau hat bereits eine Zusage in Höhe von 700.000 Euro bekommen. Jetzt beschlossen die Mitglieder des Marktgemeinderates, dass die Planungen für die Sanierungstranche Nummer zwei getätigt werden sollen. Nur ein Planungsbüro hat sich beworben: das Architekturbüro Josef Krautloher, das auf schwierige Freibad- und Hallenbadsanierung spezialisiert ist zu einem Angebotspreis von 113.000 Euro. Noch vor der Freibadsaison soll die Ertüchtigung erfolgen. Erwin Schneider (FW-ÜWG) betonte, dass allen Räten das Freibad sehr am Herzen liege: „Dass wir unser Freibad auf Vordermann bringen, ist einfach wichtig. Auch deshalb, damit unsere Kinder schwimmen lernen können“, so der Rat. Auch Veit Pöhlmann (FDP) pflichtete seinem Vorredner bei. Durch die Aufsplittung der Sanierung in zwei Teile habe man die Förderprogramme, die sich nicht überschneiden dürfen, bestmöglich nutzen können.