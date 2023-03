Die Erneuerung des Oberflächenwasserkanals im Teilbereich der Industrie- und der Frankenwaldstraße wird in diesem Jahr noch umgesetzt. Das war das einstimmige Ergebnis aus der Gemeinderatssitzung. Für die beiden Bauabschnitte muss die Gemeinde Himmelkron rund eine Million Euro in die Hand nehmen. In der Zeit vom 30. Mai bis 31. Oktober dieses Jahres soll das Abwasserprojekt verwirklicht werden. Ingenieur Thomas Hahn vom Team Gebhardt-Hahn aus Bayreuth stellte in der Sitzung die Ausführungsplanung vor. Bürgermeister Gerhard Schneider ( CSU ) sprach von einer deutlichen Verbesserung, die auch mehr Sicherheit für die dortigen Anlieger bringen wird.

Frankenwaldstraße wird voll gesperrt

Wie Bürgermeister Gerhard Schneider ausführte, wurde wiederholt festgestellt, dass eine Sanierung des Oberflächenwasserkanals im Kreuzungsbereich der Industrie-/Frankenwaldstraße notwendig sei. Mit der Maßnahme werde auch die Hydraulik des Oberflächenwasserkanals mit einem größeren Durchmesser der vorhandenen Situation angepasst. Das Teilstück zur Markgrafenstraße werde lediglich im Inlineverfahren saniert.

Wie Thomas Hahn erklärte, werde die Frankenwaldstraße für die Baumaßnahme voll gesperrt, die Industriestraße dagegen nur halbseitig. Im Zuge der Arbeiten werde auch das Stück der Industriestraße von der Abzweigung der Markgrafenstraße bis zur Firma Zanner um einen halben Meter verbreitert.