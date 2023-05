Knapp fiel der Bericht des Vorsitzenden Volker Matysiak während der Mitgliederversammlung des Kupferberger SPD-Ortsvereins aus: In Zeiten der Pandemie war so gut wie nichts möglich gewesen. Für dieses Jahr ist jedoch ein Sommerfest geplant. Es soll am Samstag, 26.August, in der und um die Stadthalle stattfinden und schon am Nachmittag ab 15 Uhr beginnen. Dann wird es ein Programm für Kinder und Jugendliche geben, das Anke Emmiger organisieren wird. Um Weiteres kümmern sich Bernd Zuber, Karin Becker und Volker Matysiak.

Ehrung zum Sommerfest

Die Veranstalter denken auch daran, die in Kupferberg untergebrachten Ukrainer einzuladen, so dass man nicht nur die üblichen Bratwürste und Grillsteaks, sondern auch ukrainische Spezialitäten anbieten könnte. Beim Sommerfest soll auch die Ehrung von Adolf Rinhofer für dessen 25-jährige Mitgliedschaft in der SPD nachgeholt werden. Eine Auszeichnung für dessen 50-jährige Mitgliedschaft überreichte Matysiak zur Mitgliederversammlung an Kurt Ströhlein, der auch lange Jahre für die SPD im Stadtrat war. Klaus Klaschka