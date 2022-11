„Ohne euch läuft nichts! Danke für euer Ehrenamt!“ Unter diesem Motto stand der DFB-Ehrenabend, zu dem der Kreisehrenamtsbeauftragte vom Kreis 1 in Oberfranken, Stefan Schmitt, in den Rasthof Opel eingeladen hatte. Nicht weniger als 23 „Ehrenamtler“, die über viele Jahre in den Fußballvereinen Woche für Woche oft auch im Stillen tätig sind, wurden mit der Ehrenamtsuhr des Deutschen Fußballverbandes ausgezeichnet.

Die Vorschläge zur Ehrung wurden von den Ehrenamtsbeauftragten der einzelnen Vereine eingereicht. Kreisehrenamtsbeauftragter Stefan Schmitt verwies in seiner Begrüßung auf ein Zitat des ehemaligen US-Präsidenten John F. Kennedy : Frag nicht, was dein Land für dich tun kann, sondern frage dich, was kannst du für dein Land tun? Und diese Botschaft haben die „Ehrenamtler“, die an dem Abend ausgezeichnet wurden, auch alle verstanden: „Ihr seid zum Teil seit Jahrzehnten für euren Verein ehrenamtlich tätig . Ihr fragt nicht, was kann der Verein für mich tun, sondern ihr bewältigt verschiedenste Aufgaben in den Vereinen.“

Für den Kreis Kulmbach wurden folgende Personen geehrt, die außerordentliches Engagement zeigen:

Inge Fischer (SSV Peesten): Mit 85 Jahren hat sie ihre Tätigkeit in jüngere Hände gelegt. Sie war über 40 Jahre für die Trikotverwaltung im Verein zuständig. Sie war ein ehrenamtliches Vorbild und hat auch ihre Familie mit dem SSV-Gen infiziert. Marianne Vogler (FC Ludwigschorgast): Sie ist beim FC die „Frau im Hintergrund“. Sie war über viele Jahre als Jugendleiterin tätig und gehört dem Vereinsausschuss an. Sie ist auch mitverantwortlich für den Wirtschaftsbetrieb im Verein.

Reiner Albrecht ( SSV Kasendorf ): Ein typisches Eigengewächs des SSV. Seit 27 Jahren Vereinskassier. Er ist bei Arbeitseinsätzen und Vereinsveranstaltungen immer an vorderster Stelle dabei und ein Vorbild für die Gesellschaft.

Markus Demel (FC Neuenmarkt): Seit 2010 Hauptkassier des Vereins, Pflege der Mitgliederverwaltung. Für die Abrechnung der Kirchweih, die der Verein alle zwei Jahre im Gemeindegarten durchführt, nimmt er sich grundsätzlich eine Woche Urlaub.

Michael Kollerer (SV Cottenau): Seit 1995 in verschiedenen Ämtern des Vereins tätig. Von 2007 bis 2015 Erster Vorsitzender und seit 2015 Hauptkassier. Als Spielleiter war er auch in einer erfolgreichen Dekade in der Kaderplanung und Trainerfindung eingebunden.

Manfred Oppelt (SV Motschenbach): Über 18 Jahre Spielleiter der 1. und 2. Mannschaft. Er ist als Vereinskoch im Sportheim und Chef der Grillbude aus dem Wirtschaftsbetrieb beim SV bis zum heutigen Tag nicht mehr wegzudenken.

Udo Schneider (TSV Wirsberg): Seit 2007 2. Kassier, erstellt die Sportheimzeitung, war als Spielleiter und Jugendtrainer tätig und ist bei allen Veranstaltungen mit eingebunden. Auch bei Arbeitseinsätzen packt er tatkräftig mit an.

Werner Reißaus