Ehrungen standen bei der Jahreshauptversammlung des CSU-Ortsverbands Thurnau im Fokus, die wegen Corona in den vergangenen zwei Jahren jeweils verschoben worden war. Vorsitzender Jürgen Kieslich freute sich daher über die Präsenzveranstaltung. Er erinnerte unter anderem an den Kindertag, der im sanierten Freibad stattgefunden hatte, und bedankte sich bei Jens Rödel und Anja Badura-Aichberger für die Organisation.

Für 40-jährige Treue zum Ortsverband wurden Norbert Lawatsch und Heinz Spielbühler ausgezeichnet. Die Laudatio hielt Ehrenvorsitzender Georg Richter . 30 Jahre dabei sind Rosita Biniasch und Günther Gräf. Urkunden für 20 Jahre Mitgliedschaft erhielten Martin Bernreuther, Walter Hofmann und Wolfgang Hanke. Seit zehn Jahren ist Tobias Schatz Mitglied der CSU .

Bürgermeister Martin Bernreuther informierte darüber, dass sich die Zahl der Arbeitsplätze in Thurnau in den vergangenen acht Jahren verdoppelt habe. Im Industriegebiet seien sämtliche Grundstücke verkauft und fast alle bebaut. Gebraucht würden jetzt Wohnungen. Hier bedürfe es Investoren, da es in Thurnau kaum Leerstand gebe. Der Bürgermeister freute sich über die kollegiale und parteiübergreifende Zusammenarbeit im Marktgemeinderat bei allen Projekten und dankte der CSU-Fraktion für die Unterstützung. Beim Wettbewerb „Dorf mit Zukunft“ hätten viele Vereine und Bürger zusammengeholfen, der Markt Thurnau sei am Ende mit Silber auf Landesebene belohnt worden.

CSU-Kreisvorsitzender und Bezirkstagspräsident Henry Schramm gab einen Überblick über die Investitionen und die Arbeit im Bezirk Oberfranken und dankte den Geehrten für ihre Treue zur CSU . Rei.